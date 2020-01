Amici anticipazioni, Valentin a rischio: sfida vinta ma Alessandra chiama la classe

Anticipazioni Amici: Valentin e Benedetta, la sfida dopo la punizione

Anticipazioni ghiotte quelle sulla puntata di domani di Amici di Maria De Filippi. Il protagonista è Valentin Alexandru, secondo quanto si legge sul Vicolo delle News, e ancora una volta i provvedimenti sono destinati a far discutere perché mettono seriamente a rischio il percorso del ballerino di Natalia Titova. Alla fine è vero che Valentin ne è uscito indenne ma è indubbio che di questo passo la corsa verso il Serale per lui sarà dura e irta di ostacoli. Veniamo subito al dunque.

Amici anticipazioni, Valentin salvato dalla classe: battuta Alessandra Celentano

Come forse ricorderete, Valentin aveva rifiutato di sostenere gli esami scritti e per questo hanno deciso per lui una sfida contro Benedetta. Sfida che il ballerino, effettivamente un gran talento nel suo genere, ha vinto. Ed è proprio in questo momento che la Alessandra Celentano è intervenuta facendo richiesta alla produzione di un procedimento particolare: visto che Valentin non ha rispetto né per gli amici né per chi lavora nel programma, ha deciso di far scegliere alla classe se mandarlo in sfida di nuovo oppure no. La risposta è stata chiarissima: quasi tutti hanno rifiutato di metterlo a rischio e Valentin ha potuto sedersi senza temere il peggio. Ammesso che il timore sia uno stato d’animo che un ragazzo così spavaldo possa mai provare ad Amici.

Perché Valentin può rifiutarsi di studiare e fare gli esami?

Il fatto che la Celentano abbia voluto punire così Valentin non è apprezzabile: non abbiamo visto la puntata ma ci sembra assurdo che dei colleghi debbano decidere le sorti di un loro pari. Piuttosto Amici dovrebbe pubblicare un regolamento in cui si esclude categoricamente che un ballerino o un cantante possano presentarsi ripetutamente impreparati alle prove, addirittura evitandole in alcuni casi. Comprendiamo fino a un certo punto le ragioni di Valentin: tutti sono andati nel programma per ballare ma se il talent show prevede che tu faccia qualcosa è bene farlo, soprattutto se questa cosa si chiama studiare. E consideriamo pure che tutti i concorrenti per ciò che stanno ricevendo da Amici dovrebbero ritenersi fortunatissimi.