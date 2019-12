Amici, Valentin a rischio eliminazione: rifiuti, scontri e provvedimenti

Amici 19, Valentin continua a non studiare e non rispettare le regole della scuola

Lezioni finali ad alta tensione nella scuola di Amici. Il protagonista è sempre Valentin, il ballerino di latino americano che non perde occasione per far parlare di sé. Lo scontro è stato con la maestra Celentano e il motivo del contendere è stata un’interrogazione. Valentin ha infatti tranquillamente ammesso di non aver studiato e di non ritenere necessario farlo. La cosa ha fatto andare su tutte le furie la Celentano che non comprende assolutamente l’atteggiamento del ragazzo. La discussione va avanti con Valentin che continua in ogni modo a difendere la propria posizione, non curante del fatto di essere diventato, suo malgrado, un esempio per i tanti ragazzi che tutti i giorni seguono la trasmissione. Al confronto con Giorgia che la Celentano ha fatto, Valentin ha rincarato la dose dicendo che seppur lui non ha studiato, ha battuto Giorgia in tutte le sfide. Giorgia invece è del parere completamente opposto: si sente stimolato e ha voglia di conoscere il mondo – quello della danza – in cui si trova.

La lezione della Celentano: la scuola è disciplina

La discussione è poi continuata con la Celentano che ha redarguito il ragazzo, ricordandogli di essere molto fortunato a poter frequentare quella scuola. E stare a scuola: “Non è questione di studiare il libro, le regoline, è una questione di disciplina, di educazione e di avere rispetto. E di una testa che vuole aprirsi. Ragazzi, nn state facendo una bella figura! Testa, rispetto e disciplina di dove state”. La Celentano ne ha anche per Javier che non intende studiare ma solo ballare e dimostrare il suo talento. Secondo la maestra: “Potresti diventare un coreografo. E per diventare coreografo serve cultura”. Per fortuna ci sono Talisa e Giorgia che invece hanno voglia di studiare anche per loro due.

Amici, gli ultimi giorni a scuola prima delle vacanze di Natale

Queste sono le ultime giornate di lezione prima delle agognate vacanze natalizie. Federico prepara una nuova coreografia con Timor, mentre Michelangelo e Stefano duettano insieme. Vacanza sì, ma con compiti a casa: la professoressa Anna Pettinelli ha spiegato gli anni ’60 in musica e a gennaio aspetta i ragazzi di Amici con nuove interrogazioni!