Amici anticipazioni eliminazione a sorpresa, sfide e proteste: Cannito furioso

Anticipazioni Amici sabato 30 novembre: Sofia Di Benedetto eliminata

Puntata movimentatissima quella di sabato 30 settembre di Amici 19: verrà eliminata infatti Sofia Di Benedetto tra le proteste del pubblico e quelle dei compagni. A giudicare Luciano Cannito che ha preferito dare la maglia a Giuseppe e si è spazientito parecchio, infuriato potremmo dire, dopo aver visto la reazione dei presenti. Le anticipazioni su Amici vengono direttamente dalle talpe del Vicolo delle News, quindi sono attendibili e vi consigliamo di leggerle attentamente perché la puntata di domani vi riserverà non pochi colpi di scena. Ma veniamo al dunque.

Amici anticipazioni sabato, tutte le sfide della puntata: Gaia Gozzi a rischio

Anzitutto le sfide: Martina Beltrami deciderà di farla nonostante sia stata salvata da Rudy Zerbi; Skioffi non la farà perché l’ha già sostenuta la settimana scorsa contro Gabriele; Jacopo Ottonello supererà l’interrogazione con Anna Pettinelli e sarà salvo mentre Gaia Gozzi non sarà sufficiente, sarà costretta ad andare in sfida e a difendere il suo banco (vincerà, per fortuna, ma in realtà non avevamo molti dubbi al riguardo…). Vediamo le varie sfide della puntata:

Giorgia VS Alioscia, vince Giorgia; Gaia VS Francesco, vince Gaia; Federico VS Javier, vince Federico; Skioffi VS Giulia, vince Giulia; Talisa VS Valentin, vince Talisa.

A vincere sarà dunque la squadra di Gaia e ad essere messa a rischio sarà la già citata Sofia. Timor farà il bellissimo gesto di salvare Alioscia Grossi, col quale ha avuto comunque moltissimi problemi, perché non lo ritiene ancora in grado di fare una sfida.

Sofia Di Benedetto eliminata: Nyv fa infuriare Luciano Cannito

La sconfitta di Sofia ha mandato in crisi tutti: nessuno si mostrerà d’accordo col giudizio di Luciano Cannito che si innervosirà parecchio quando Nyv farà notare che anche se non se ne intende Sofia le ha trasmesso molto di più; Cannito a questo punto dirà a tutti che non è venuto da oltreoceano per sentire giudizi da parte di chi non è esperto della materia. In realtà ne vedremo delle belle perché pare che questo Giuseppe, proprio per i suoi modi, non stia nient’affatto simpatico ai ragazzi. Decisione improvvisa infine quella di Valentin Alexandru che per un motivo ben preciso non vorrà più far parte della classe di Amici 19. Pronti per la puntata di sabato 30?