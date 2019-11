Valentin lascia Amici 19 all’improvviso: il ballerino sdegnato

Anticipazioni Amici 19, Valentin Alexandru vuole lasciare la scuola: colpo di scena nella puntata di sabato 30 novembre

Succederà di tutto nella puntata di sabato 30 novembre: Valentin lascerà Amici 19? Il ballerino non è affatto contento del suo percorso ed è pronto ad andare via. Forse quest’anno Alessandra Celentano ha scelto una “vittima” che non è affatto disposta a essere trattata come tale. Valentin infatti è stato messo in discussione dalla maestra Celentano sin dal primo giorno, ancor prima che diventasse ufficialmente un ballerino di Amici 19. L’insegnante di danza classica ha fermato la sua ammissione nella scuola perché convinta che quel banco appartenesse a un altro ballerino, ovvero Javier. Alla fine Timor Steffens è riuscito a dare un banco a entrambi, ma evidentemente Valentin non si sente abbastanza apprezzato e per questo non è disposto a essere soggetto a continue critiche.

Valentin lascia Amici 19? Le anticipazioni per sabato 30 novembre sorprendono: il ballerino non si sente apprezzato

Oggi è stata registrata la puntata di domani di Amici 19 e le anticipazioni rivelano che a fine puntata Valentin ha fatto una comunicazione a Maria. La decisione è maturata dopo aver visto una lista stilata dalla classe stessa sugli allievi più talentuosi. In questa lista, Valentin era all’ultimo posto pare e quindi a fine puntata ha detto a Maria che avrebbe abbandonato Amici 19. Il motivo? Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Valentin non si sentirebbe apprezzato come, secondo lui, meriterebbe. Il ballerino pensa di essere bravo ma nella scuola invece lo stanno sottovalutando. Natalia Titova è entrata in studio per non far mancare il sostegno a Valentin Alexandru, che è un ballerino latino-americano.

Amici 19, Valentin Alexandru abbandona davvero?

La Titova ha riconosciuto la bravura di Valentin, ma chissà se il suo sostegno basterà a far cambiare idea al ballerino. Le anticipazioni di Amici non riportano il finale di questa vicenda, anche se lui sembrava convinto di andare via. Scopriremo nei prossimi giorni quindi se davvero Valentin ha lasciato Amici 19 dopo la puntata del 30 novembre oppure è tornato sui suoi passi.