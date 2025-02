Amici anticipazioni: in 3 al serale, i nomi. Mazzata per Chiamamifaro

Procede spedito verso il serale il tragitto del talent show Amici di Maria De Filippi. Nella registrazione svoltasi venerdì 14 febbraio 2025, altri tre allievi hanno ottenuto il pass per l’accesso alla fase serale. Tutti gli spoiler e le anticipazioni di quel che si vedrà nella puntata in onda domenica 16 febbraio sono stati forniti dal profilo X Amici News e dal sito Superguidatv.

Anticipazioni Amici, i tre artisti che hanno conquistato il serale

Ad aver guadagnato il tanto ambito ingresso alla fase serale sono stati Francesco, Chiara e Nicolò. La scorsa settimana a festeggiare la maglia d’oro erano state Antonia e Alessia. Per quel che riguarda gli ospiti musicali, non ce ne sono stati. I giudici delle gare sono invece stati Fiorella Mannoia (canto), Garrison e Rossella Brescia (ballo)

Nicolò ha cantato Hello, Sei nell’anima e 2000 minuti. Le sue performance hanno convinto i professori a dargli la possibilità di giocarsi le sue chance anche al serale. Ok anche per Francesco e Chiara. Quest’ultima ha danzato due volte con i tacchi

Niente da fare invece per Chiamamifaro che si è esibita due volte. Il no di Anna Pettinelli non le ha permesso di avere l’agognata maglia.

Raffica di allievi assenti: i motivi

Diverse le assenze durante la registrazione. Alessia non ha potuto esserci perché impegnata nel Campionato. Non si sono visti nemmeno Dandy, Jacopo e Daniele a causa di infortuni o malattia.

Amici, gara canto: la classifica

Terminate le sfide, la classifica della gara di canto ha acquisito un peso cruciale. Ecco i risultati:

Chiamamifaro Luk3 Senza Cri Deddè Mollenbeck Vybes e Nicolò. TrigNO

Amici, gara di ballo: la classifica

Di seguito la classifica:

Francesco Raffaella Chiara Asia Francesca Antonio

Curiosità, liti e gossip