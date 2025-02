Amici, nuova gara dà conferme: Jacopo e Senza Cri verso il Serale

Continua la corsa al Serale di Amici 24, con gli allievi pronti a tutto pur di ottenere l’ambita maglia oro. La produzione ha di recente accettato la proposta di Alessandra Celentano, la quale ritiene che sia giusto che ognuno abbia i tre sì da parte di tutti e tre professori del settore di appartenenza. Per gli allievi questa modifica ha portato tante tensioni, in quanto per alcuni è davvero difficile ottenere il sì da un determinato insegnante.

Mentre Antonia e Alessia sono già riuscite ad avere il loro posto sicuro al Serale, durante la puntata di domenica scorsa, gli altri stanno ancora gareggiando. Nel Daytime in onda oggi, i cantanti si sono sfidati nella Gara Cavalli di battaglia per dare ai professori ulteriori spunti per chi spedire al Serale. Il primo a esibirsi al centro studio è stato Jacopo Sol, giudicato dalle maestre che li seguono durante le lezioni ogni giorno. Per lui sembra ormai certo il posto al Serale. Infatti, è uno di quegli allievi che ha sempre convinto tutti sin dal suo ingresso.

Il giovane cantante, però, durante questa gara ha sbagliato una parte del testo. A seguire è arrivato il momento di Chiamamifaro. Anche lei è tornata insoddisfatta nella sala relax, dove ha ammesso di aver fatto un’esibizione per nulla soddisfacente, in quanto si sentiva agitata. “Non l’ho fatta bene, per nulla proprio”, ha dichiarato la cantante. Dopo di che, è stato il turno di Nicolò, il quale con coraggio e maturità ha deciso di rinunciare alla maglia del Serale che Anna Pettinelli gli aveva consegnato prima ancora dell’approvazione della regola pensata dalla Celentano.

Neanche Nicolò è rimasto soddisfatto della sua esibizione, dichiarando che a un certo punto gli si è spezzata la voce. In studio si è poi esibito Deddè, seguito da Senza Cri. Quest’ultima si è recata subito dopo in bagno convinta di non essersi esibita bene. A seguire, è arrivato in studio Mollenbeck, seguito da Luk3 e TrigNo. Infine, ha chiuso la gara Vybes. A questo punto, è arrivato il momento di scoprire la classifica

Jacopo Sol 8.6 Senza Cri 8.5 Nicolò 8.43 TrigNo 8.23 Chiamamifaro 7.77 Vybes 7.6 Deddè 7.17 Mollenbeck 7.17 Luk3 7

Proprio i due cantanti che pensavano di essere andati male alla fine hanno ottenuto le prime due posizioni, quasi con un testa a testa. Si può pensare che al Serale di Amici 24 si punterà proprio su Jacopo Sol e Senza Cri, non dimenticando Antonia, che non ha partecipato alla gara di oggi perché la maglia oro già ce l’ha.