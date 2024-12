Amici, anticipazioni 8/12: eliminato, crollo di Gori, omaggio a Maria

Registrata la puntata di Amici di Maria De Filippi che sarà trasmessa domenica 8 dicembre su Canale 5. A raccontare in anticipo cosa è accaduto nello studio del popolare talent show è come al solito SuperGuidaTv. Diverse le curiosità e i passaggi importanti: uno degli allievi ha concluso il suo percorso (e la sua fidanzata è sbottata sui social), ci sono state come al solito diverse ospitate, un’allieva ha avuto un crollo, un alunno ha avuto un faccia a faccia assai acceso con Rudy Zerbi e c’è stato un omaggio per “Queen Mary” che lo scorso 5 dicembre ha compiuto 63 anni.

Gli ospiti musicali sono stati i Pinguini Tattici e Aiello. I primi hanno cantato Islanda, il secondo Tutto sbagliato.

Giudici di puntata delle gare Christian De Sica (canto), Gabriele Rossi (ballo), Alberto Matano (ballo, Marcello Sacchetta (gara improvvisazione ballo). A valutare le sfide ecco Carlo Di Francesco (giudice della sfida di Diego) e Francesco Annarumma (giudice della sfida di Chiara).

Amici 24, sfide: Diego è stato eliminato e la sua fidanzata si è sfogata

Chiara e Diego, giunti ultimi nelle rispettive classifiche di canto e ballo domenica scorsa, sono stati i protagonisti delle sfide: il ragazzo è stato eliminato dopo aver gareggiato contro Luk3. Hanno entrambi intonato un inedito e una cover. Carlo Di Francesco ha sostenuto che Diego era troppo sicuro di sé e che non ha molta consapevolezza dei suoi mezzi in quanto ha tentato di avere una dimestichezza col palco che però in realtà non ha. Alla fine è giunta l’eliminazione. La fidanzata del giovane sui social si è sfogata. Luk3 ha poi vinto la sfida contro Vincenzo Cairo.

Per quel che riguarda Chiara, ha trionfato contro la sfidante Jenny. Niente eliminazione. Teodora, invece, non ha ancora sostenuto la prova. Prossime sfide: TrigNO per il canto e Dandy per il ballo.

Da segnalare anche che Ilan ha lasciato lo studio dopo che Zerbi gli ha fatto sapere di volerlo sostituire con Jacopo Sol. Il prof si è preso dei giorni per valutare a situazione.

Inoltre c’è stato il ritorno in Casetta di Alessia Pecchia, la danzatrice che lo scorso weekend era volata a Sarajevo per partecipare ai Mondiali di Latino. La giovane è stata accolta dai suoi compagni con una torta e tante feste per il trionfo.

Amici, gara canto: la classifica

Nicolò canta Impossible. Complimenti da Christiana De Sica. Antonia canta Rescue me. Anche in questo caso l’attore ha promosso la performance. Vybes canta Solo guai aggiungendo sue barre. De Sica ha rimarcato che non ama il rap. Chiamamifaro ha cantato La donna cannone. De Sica ha sottolineato che il brano non è semplice e che non ha sfigurato. Senza Cri canta Zombie dei Cramberries. De Sica si è sciolto e ha abbracciato la ragazza. TrigNo canta Firenze. De Sica ha sostenuto di aver visto il cantante insicuro e non a suo agio sul palco.

Per quel che riguarda la gara degli inediti, giudicata da Aiello, si sono dati battaglia Senza Cri, Antonia e TrigNo. Ha trionfato quest’ultimo. Antonia ha cantato Giganti, Senza Cri Madrid e TrigNo A un passo da me.

Gara ballo: la classifica

Daniele balla sulle note di Parlami di Fasma. Giudici convinti del suo talento. Alessia ha danzato un passo a due con Umberto. Anche in questo caso giudizi positivi. Francesca ha fatto un passo a due con Sebastian sulle note di Piano, piano di Giordana. Complimenti ma anche consigli: le è stato detto di osare di più. Alessio ha svolto un passo a due con Giulia sulle note di Fentanyl. Gabriele gli ha detto che nel suo genere è una spada. Dandy. I giudici gli hanno detto che è un professionista ma che il suo stile può non piacere a tutti.

Per quel che riguarda la gara d’improvvisazione ballo, valutata da Marcello Sacchetta, si sono dati filo da torcere Alessia, Alessio e Dandy. Il tema era “Conquistami“. Il professionista, a scelta, si è seduto su una sedia e doveva essere appunto conquistato. Dandy e Alessio hanno scelto Giulia, Alessia Sebastian. Ha trionfato Alessio.

Gossip e retroscena della registrazione