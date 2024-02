Amici anticipazioni 25/2: in 3 al Serale, 1 eliminato, Mida in lacrime

Nuova registrazione e nuove anticipazioni riguardanti Amici di Maria De Filippi. Giovedì 22 febbraio Maria De Filippi e il suo staff hanno confezionato un altro appuntamento del talent, che verrà trasmesso domenica 25 febbraio. Amici News ha rivelato cosa è accaduto in studio

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 25 febbraio: ospiti

Carrellata di ospitate:

Ospiti musicali: Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia hanno cantato i brani portati a Sanremo. Mannoia ha inoltre vestito i panni del giudice di canto

Ospite: Rebecca Antonacci, protagonista del film Finalmente l’alba

Giudici delle varie gare: Fiorella Mannoia , Fabrizio Moro e Drillionare e Jacopo Tissi

Alessandra Amoroso, assente la scorsa settimana tra gli ex Amici in gara a Sanremo (aveva deciso di trascorrere del tempo in famiglia dopo il concorso), è stata prontamente chiamata da Maria questa settimana.

Altre tre maglie per il Serale: in totale 8 allievi hanno già staccato il pass

Nel corso della registrazione del 22 febbraio altri tre alunni hanno ottenuto il pass per la fase Serale. Trattasi di Lucia, Petit e Mida che vanno ad aggiungersi a coloro che già avevano messo in tasca il biglietto per proseguire il viaggio nel programma, vale a dire Dustin, Gaia, Martina, Marisol e Holden. Eliminato dal talent definitivamente, invece, Malia. Maria De Filippi gli ha detto che Madame gli manda sempre i messaggi perché gli piace e che per lei sicuramente avrà successo.

Amici 23 gara canto, la classifica

Petit ha cantato Me so mbriacato. Essendo arrivato primo si è esibito sulle note di Tornerai e Che fai, quindi ha avuto il pass per il Serale Mida ha cantato Good vibes di Ghali Lil Jolie ha cantato Nell’aria. Consiglio di Fiorella Mannoia: “Usa meglio la dizione” Ayle ha cantato Dillo alla luna. Fabrizio Moro gli ha dato 10 Sarah. I giudici le hanno suggerito di essere maggiormente sciolta Nahaze ha cantato Anche sta sera di Elodie e Sfera Kia ha cantato Can’t take my eyes off you Malia ha cantato Baciami ancora. Rudy Zerbi ha deciso di eliminarlo

Amici 23, gara di ballo: classifica

Sofia ha ballato Diamanti grezzi Lucia, non nella gara, ma quando Emanuel Lo l’ha chiamata per darle la maglia del Serale ha ballato sulle note di Rise Up Kumo ha ballato con una scopa Nicholas e Giovanni che hanno danzato rispettivamente con Elena D’Amario e Francesca Tocca

Non c’è stata alcuna gara improvvisazione di ballo durante la puntata a differenza delle precedenti.

Compiti assegnati dai professori

Compito di Mida assegnato da Anna Pettinelli: l’alunno ha cantato Vivo per lei, dedicando la canzone alla nonna che non c’è più. Bocciato, la Pettinelli gli ha dato 4. Lorella Cuccarini ha chiosato un “basta compiti” e ha dato la maglia all’allievo

Compito di Nicholas. Discussione intensa tra Todaro ed Emanuel Lo. La Celentano si è messa in mezzo invitando Todaro a dargli la maglia perché tanto sicuramente gliela darà.

Gossip e retroscena

Bacio tra Marisol e Petit. E bacio pure tra Mida e Gaia. A innescare le effusioni Maria che, dopo che i due allievi hanno avuto la maglia per il Serale, gli ha consigliato di omaggiare tale traguardo con un kiss alle due fidanzate

Dopo il ballo di Nicholas caos tra tutti i prof

Mida è finito in lacrime perché stufo degli attacchi della Pettinelli. Il giovane ha sostenuto che la prof sia ossessionata da lui

Liti tra i prof di canto per la classifica generale. A far discutere le posizioni di Nahaze e Ayle

Lite tra Anna e Rudy, che strano. Zerbi ha detto alla collega di ragionare su Nahaze e Ayle e di farli cantare. Lei naturalmente non si è trovata d’accordo

Prove Sponsor, chi ha vinto