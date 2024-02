Amici 23, il talent celebra Petit e Marisol. I sospetti di Nicholas

Il Daytime di Amici 23 di giovedì 22 febbraio 2024 sorprende i fan di Petit e Marisol. Sono tanti coloro che fanno il tifo per questi due allievi del talent show di Canale 5, che stanno ottenendo solo risultati positivi. Insieme formano una coppia, molto simpatica e soprattutto innamorata. Lo dimostrano giorno dopo giorno e oggi anche la produzione decide di celebrare il sentimento che è nato nella famosa Casetta.

Petite Marisol vengono invitati a raggiungere una sala della Scuola, dove è posizionata una televisione. La ballerina, che di recente è approdata al Serale, inizia ad avere dei dubbi e chiede al cantante se c’è qualcosa che deve sapere. I due, allo stesso tempo, ironizzano attendendo di scoprire cosa sta succedendo. Ed ecco che inizia un video che riprende tanti dei loro momenti trascorsi nella Scuola finora.

“Il 24 settembre un ragazzo incontra una ragazza”, così inizia il filmato per Petit e Marisol ad Amici 23. Ogni fase della loro relazione che viene riportata in questo speciale video è caratterizzato da alcune canzoni del Festival di Sanremo 2024: Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, Fino a qui di Alessandra Amoroso, La noia di Angelina Mango, Apnea di Emma Marrone e Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri.

Petit e Marisol si emozionano di fronte a questa sorpresa della produzione e anche i loro fan a casa. “Sei la persona più importante per me e l’amore più bello che ho mai avuto”, dichiara il cantante, che dovrebbe essere tra i prossimi allievi ad indossare la maglia del Serale.

Amici 23: Ayle avvisato, Nicholas ha dei sospetti sui cantanti

Nicholas espone dei forti sospetti su alcuni cantanti della Scuola. Il suo discorso nasce da ciò che accade ad Ayle. Quest’ultimo aveva lasciato il talent show e poi ha chiesto di rientrare, trovando il sostegno di Anna Pettinelli. Arrivato ultimo nella classifica della puntata di domenica, ha perso la maglia.

Ed ecco che la sua insegnante decide di tornagliela, avvisandolo con una lettera. Anna fa notare che Ayle non ha preso parte a una lezione di recente e che per lui è stato fatto arrivare in Casetta un fisioterapista. Dopo di che, Pettinelli gli chiede di non portarla mai a doversi pentire del fatto che è andata contro tutti per riaverlo nella Scuola.

Kumo decide di dare dei consigli ad Ayle, cercando di invogliarlo a mettercela tutta per mantenere il suo posto. Questo anche perché Anna è stata chiara: al primo errore è fuori. Ayle, però, reagisce male e afferma di non avere bisogno dei consigli di nessuno.

Poco dopo, Nicholas commenta il tutto sottolineando che si è dato molto da fare in questi mesi e che gli dispiacerebbe non accedere al Serale. I posti sono contati e non tutti potranno finire in quella fase. Nicholas crede di meritare di andarci più di chi ha dato per scontato questo percorso e non ci ha dato l’importanza giusta.

A un certo punto, ecco che il ballerino di Raimondo Todaro dichiara ad alcuni dei suoi compagni di aver notato che alcuni cantanti nella Scuola stanno male con le corde vocali, mentre altri no. Sospettoso, crede che ci sia qualcosa dietro a questo e che riguardi il giusto riposo e allenamento, che pare che alcuni non rispetterebbero nel modo corretto.

Perché il talent show ha deciso di mandare in onda questo discorso di Nicholas legato ad alcuni cantanti della Scuola? Non si sa chi siano questi allievi di cui parla il ballerino, ma è probabile che nei prossimi giorni uscirà fuori qualcos’altro al riguardo.