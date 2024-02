Amici 23, Mida e Petit già al Serale? Le strane mosse

Ci sono due dettagli che hanno stupito nei nuovi Daytime di Amici 23. Sia Mida che Petit non sono stati chiamati dai loro rispettivi professori a esibirsi in studio per le prove in vista del Serale. Una strana mossa per il pubblico, che si chiede che fine abbiano fatto i due cantanti. Sembra difficile immaginare che uno dei due non arrivi alla fase più ambita del talent show di Maria De Filippi.

Infatti, Mida e Petit hanno raccolto buoni risultati in questi mesi, sin dai primi giorni. Piacciono al pubblico e anche ai professori. L’unica eccezione per Mida è Anna Pettinelli, che da sempre lo mette alla prova in quanto non la convince particolarmente. Ma di questo non si è mai fatta un problema Lorella Cuccarini, che anche con il sostegno di Rudy Zerbi ha sempre elogiato e commentato positivamente il cantante di Rossofuoco.

Mida e Petit ad Amici 23 (soprattutto il primo) hanno ottenuti buoni risultati nelle classifiche con i loro inediti e questo già fa tanto nella Scuola, visto che il successo sta fuori. Inoltre, entrambi durante le puntate hanno avuto più alti che bassi quando si sono esibiti di fronte ai giudici invitati da Maria De Filippi per la gare di canto.

Per ora Holden e Martina sono gli unici cantanti ad aver ricevuto l’ambita maglia del Serale. Presto la indosseranno anche Mida e Petit? Sembra proprio di sì! Nel corso del Daytime andato in onda ieri, Rudy Zerbi ha richiesto la presenza nello studio vuoto di Malìa e Lil Jolie. Entrambi si sono esibiti tra cover e inediti, mentre l’insegnante valutava tutto serioso dalla cattedra.

Lo storico professore ha fatto un quadro generale alla fine, ma non si è esposto più di tanto. La cosa certa è che in questi giorni tutti gli insegnanti con queste prove stanno valutando chi portare al Serale. Holden non è stato presente, ovviamente, in quanto ha già la maglia oro. Ma come mai Petit non ha dovuto fare lo stesso passaggio di Malìa e Lil?

Si pensa, a questo punto, che Zerbi non abbia bisogno di avere ulteriori conferme da parte di Petit, per cui ha sempre speso ottime opinioni. Pertanto, per Rudy il giovane cantante sarebbe già nella sua squadra del Serale. Stesso discorso si potrebbe fare con Mida, visto che oggi Lorella Cuccarini ha fatto fare le prove solo a Sarah e Kia.

L’assenza del cantante di Rossofuoco coincide con quella di Petit ieri. Sembra che tra i cantanti in bilico siano al momento Sarah, Kia, Nahaze, Ayle, Malìa e Lil Jolie. Intanto, tra i ballerini sono già al Serale Dustin, Marisol e Gaia. Si giocano il posto Kumo, Lucia, Sofia, Nicholas e Giovanni.