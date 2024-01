Amici anticipazioni 25/01: maglia sospesa e un’allieva assente

Nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, è stata registrata la prossima puntata che andrà in onda domenica, 28 gennaio, su Canale 5. Come di consueto, la pagina esperta del programma “Amici News” ha fornito in anteprima i dettagli di tutto ciò che è avvenuto in studio.

Ospiti Amici di domenica 28 gennaio 2024

Achille Lauro e Random : ospiti musicali della puntata. Al posto del disco, Random ha portato una piadina cruda che ha poi mangiato Rudy Zerbi

: ospiti musicali della puntata. Al posto del disco, Random ha portato una piadina cruda che ha poi mangiato Rudy Zerbi Elettra Lamborghini, Alex Brutti e Rocco Hunt : giudici gara canto

: giudici gara canto Nancy Berti: giudice gara ballo

Gara canto: classifica cantanti

Martina con È vero che vuoi restare Holden ha cantato Middle Ground: grandi complimenti da Elettra Lamborghini, che lo ha definito magnifico e gli ha detto che non riesce a togliergli gli occhi di dosso Mida con Sui muri degli Psicologi Petit con Perdono Kia si è esibita con Diamonds Lil Jolie ha cantato Destinazione paradiso Sarah con Moral of the story Ayle si è esibito con Importante: la sua esibizione ha scatenato una discussione tra Zerbi e Anna Pettinelli Nahaze Malia con Brivido

Gara ballo: classifica ballerini

Dustin Marisol Kumo Giovanni Nicholas Simone Lucia: Maria De Filippi le ha fatto sentire la sua canzone preferita

Compiti ai ragazzi: le valutazioni degli insegnanti

Raimondo Todaro ha assegnato un compito a Dustin , ovvero la stessa coreografia di neoclassico data precedentemente da Alessandra Celentano a Nicholas. La Maestra lo ha valutato con un 3,5, sospendendogli così la maglia. Per questo, il ballerino è dovuto tornare immediatamente in casetta. Successivamente, la Celentano ha proposto di far ballare prima Nicholas al posto del professionista e subito dopo Dustin. Questo ha fatto nascere un’accesa discussione.

ha assegnato un compito a , ovvero la stessa coreografia di neoclassico data precedentemente da a Nicholas. La Maestra lo ha valutato con un 3,5, sospendendogli così la maglia. Per questo, il ballerino è dovuto tornare immediatamente in casetta. Successivamente, la Celentano ha proposto di far ballare prima al posto del professionista e subito dopo Dustin. Questo ha fatto nascere un’accesa discussione. Compito per Mida da parte di Anna Pettinelli . Il cantante doveva scrivere barre utilizzando parole come: cipolle, cavalloni, tosse, stomaco equatore. Si tratta delle stesse parole usate dal suo vecchio allievo Inder in “Gola secca”. La scelta della Pettinelli ha scatenato una lite con la Cuccarini , che ha sostenuto che il compito non aveva senso, ribadendo di credere che Mida abbia una bella scritta. Alla fine, Mida non ha superato il compito. Anna gli ha dato un 4, dicendogli che ha non ha dato un senso alle parole, ma le ha messe nel testo senza senso.

da parte di . Il cantante doveva scrivere barre utilizzando parole come: cipolle, cavalloni, tosse, stomaco equatore. Si tratta delle stesse parole usate dal suo vecchio allievo Inder in “Gola secca”. La scelta della Pettinelli ha scatenato una lite con la , che ha sostenuto che il compito non aveva senso, ribadendo di credere che Mida abbia una bella scritta. Alla fine, Mida non ha superato il compito. Anna gli ha dato un 4, dicendogli che ha non ha dato un senso alle parole, ma le ha messe nel testo senza senso. Anna Pettinelli ha affidato un compito a Petit. Quest’ultimo doveva cantare un pezzo di Rock and Roll con la possibilità di aggiungere solo una piccola parte di napoletano. Nonostante la Pettinelli gli abbia dato 7.5, si è comunque accesa una forte discussione con Rudy Zerbi.

Gara improvvisazione ballo

Nel corso della puntata, c’è stata una gara d’improvvisazione ballo sul tema “Amore vs Tradimento”. A sfidarsi sono stati Simone (in coppia con Elena), Giovanni (con Francesca Tocca) e Dustin (con Isobel). Alla fine, ha vinto Simone, a cui è stata data la possibilità di realizzare un video che verrà pubblicato sulla pagina di Word of Dance.

Gossip, news e retroscena

È stato consegnato il disco d’oro ad Holden per il suo brano “Dimmi che non è un addio”. Il cantante ha dovuto fare la caccia al tesoro per trovare il disco salendo e scendendo tutte le scale mentre il pubblico gridava “acqua” o “fuoco”. Tuttavia, non si è esibito con la canzone.

ad per il suo brano “Dimmi che non è un addio”. Il cantante ha dovuto fare la caccia al tesoro per trovare il disco salendo e scendendo tutte le scale mentre il pubblico gridava “acqua” o “fuoco”. Tuttavia, non si è esibito con la canzone. Sono stai presentati dei nuovi inediti: Holden con una canzone dal titolo “Solo stanotte” e Nahaze con un brano intitolato “Oro”. Maria De Filippi ha poi spiegato che i pezzi usciranno una volta finito il Festival di Sanremo .

con una canzone dal titolo “Solo stanotte” e con un brano intitolato “Oro”. ha poi spiegato che i pezzi usciranno una volta finito il . Anna Pettinelli ha buttato dell’acqua addosso a Lorella Cuccarini per sbaglio.

ha buttato dell’acqua addosso a per sbaglio. È stato mostrato un video divertente di Giovanni che finge di essere Hulk.

che finge di essere Hulk. Clip su Dustin e la Celentano , che cerca di dargli delle lezioni di italiano.

e la , che cerca di dargli delle lezioni di italiano. Grande assente la ballerina Gaia.

Prove sponsor: