Amici anticipazioni 19 ottobre: scontri per due allievi, chi rischia e un’assenza

La nuova registrazione di Amici 25 andrà in onda domenica 19 ottobre 2025. Si tratta della quarta puntata per questa nuova edizione e le anticipazioni annunciano degli scontri per i professori. In particolare, il pubblico di Canale 5 non resterà sconvolto nel vedere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi al centro delle liti. In discussione vengono messi due allievi. Nel frattempo, c’è un’assenza che viene fatta notare e nuove classifiche, che portano alcuni partecipanti a rischio eliminazione.

Amici 25 anticipazioni di domenica: le classifiche e gli ospiti

Gli ospiti della quarta puntata sono Irama e Chamamifaro, come riporta SuperGuidaTv. Inoltre, il primo ha anche svolto il ruolo di giudice nella gara di canto, mentre per il ballo ha espresso i suoi voti Anbeta. Prima di parlare delle gare, le anticipazioni svelano come sono andate le sfide, di coloro che sono arrivati ultimi nella registrazione precedente. Michelle, Opi e Alex sono riusciti a battere gli avversari esterni. Per quanto riguarda Alessio, bisognerà attendere il daytime di lunedì prossimo, in quanto la sfida è stata registrata dopo la puntata, senza la presenza del pubblico.

Nella registrazione di oggi, con le classifiche di canto e ballo sono finiti a rischio eliminazione Michelle, Alex, Matilde e Frasa. Va precisato che Tommaso non ha preso parte alla puntata. Infatti, in studio è stata notata la sua assenza, ma non è stato svelato il motivo. In questi casi, solitamente, si tratta di piccoli problemi di salute, come un’influenza o la febbre.

Classifica gara canto

Gard

Penelope

Valentina

Riccardo

Plasma

Flavia

Michele

Michelle

Frasa

Classifica gara ballo

Alessio

Emiliano

Pierpaolo

Anna

Maria Rosaria

Matilde

Alex

Amici nuova registrazione: scontri tra professori per Alessio e Frasa

Gli allievi, oltre a esibirsi per le gare, si sono ritrovati anche protagonisti di bellissime prove corali, sia di ballo che di canto. Ma a creare tensioni e movimento in studio ci hanno pensato Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. I due hanno discusso perché la storica maestra di Amici si è detta convinta che il ballerino faccia espressioni forzate. Non solo, la Celentano ha anche discusso con Veronica Peparini. E non è finita qui.

Si è accesa una discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per Frasa. In realtà, c’è stato più di uno scontro. Ciò è accaduto quando l’allievo si è esibito di fronte a Irama, che gli ha consigliato di migliorare l’intonazione. Zerbi è intervenuto per dire che “non è il momento per Frasa” e che “non riesce a stare al passo con gli altri e deve capire realmente cosa vuole fare”, si legge su SuperGuidaTv. La Pettinelli non ha reagito bene e ha difeso il suo allievo. Si è acceso un altro scontro durante la prova corale di canto, in quanto Rudy si è detto convinto del fatto che il cantante non sia entrato a tempo.