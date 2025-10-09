Amici 25 anticipazioni terza puntata: lacrime, assenze, classifiche e risultati sfide

Giovedì 9 ottobre è stata registrata la terza puntata di Amici 25. Dunque, nuove dettagliate anticipazioni di quel che si vedrà in onda su Canale 5 domenica 12 ottobre. Come al solito, a raccontare che cosa è accaduto nella scuola di danza e di canto più popolare d’Italia è stato il portale SuperGuidaTv.

Amici 25 anticipazioni terza puntata, gli ospiti e le sfide nel day time

Gli ospiti ‘giudici’ sbarcati in studio sono stati Oriella Dorella e Gigi D’Alessio. Inoltre, sono stati accolti Fabrizio Moro, che ha intonato Non ho paura di niente, e Achille Lauro, che si è esibito sulle note di Senza una stupida storia.

Sette giorni fa sono Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde sono finiti nei bassifondi della classifica e quindi a rischio eliminazione. Matilde è stata protagonista di una sfida nel day time e la si è poi vista in onda mercoledì 8 ottobre su Canale 5. Flavia ha vinto la sua gara e l’abbiamo notata nel day time di oggi, giovedì 9 ottobre. Anche Frasa, Anna e Michele hanno conquistato la vittoria nelle rispettive competizioni.

Le prossime sfide, chi è a rischio eliminazione

A rischio eliminazione nella categoria canto sono finiti Michelle e Opi, mentre nella categoria ballo potrebbero dover abbandonare la sciola Alex e Alessio.

Gara canto ad Amici 25, le esibizioni

Ultimo in classifica Opi. Anche Michelle finisce in sfida. La classifica vede prima Flavia, seconda Valentina, terza Penelope con Plasma, quarto Riccardo insieme a Gard. Terzultimo e penultimo posto non sono stati mostrati ma dovrebbero essere Michelle e Frasa. Ultimo il già citato Opi. Di seguito le esibizioni (non in ordine di classifica).

Flavia ha cantato Diario degli Errori di Michele Bravi.

Valentina ha intonato Brividi.

Penelope ha cantato The Hardest Part.

Plasma si è esibito sulle note di Che gusto c’è.

Riccardo ha cantato Amare.

Gard ha intonato La canzone del sole.

Frasa si è esibito sulle note di Felicità pu**ana.

Michelle ha cantato Altalene.

Opi ha cantato Amandoti.

Categoria ballo, la classifica

Prima posizione per Tommaso, secondo Emiliano, medaglia di bronzo per Matilde. A seguire Maria Rosaria e Pierpaolo. Ultimo Alex, penultimo Alessio.

Tommaso ha danzato sulle note di Sto bene al mare insieme a Chiara.

Emiliano ha ricevuto molti complimenti dopo l’esibizione.

Matilde ha ballato sulle note di Mariposa.

Maria Rosaria ha danzato con Mattia Zenzola sulle note di Proud Mary.

Pierpaolo si è esibito sulle note di Volevo essere un duro con Michele.

Alessio ha ballato No vabbeh di Rose.

Alex ha danzato seguendo il ritmo di Volare.

Compiti assegnati dai prof, chi è stato bocciato

Tommaso ha svolto il compito assegnato da Emanuel Lo. L’insegnante lo ha valutato insufficiente. Di opinione opposta Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Per entrambe il ragazzo se l’è cavata bene.

Curiosità, liti e retroscena