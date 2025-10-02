Amici 25 anticipazioni: perché Maria toppa con le nuove regole, primo gossip

Oggi è stata registrata la seconda puntata di Amici 25 e le anticipazioni annunciano un nuovo regolamento, momenti di tensione e le prime classifiche. Mentre per il canto i giudici sono stati Paola Turchi e Ilary Blasi, per il ballo sono stati presenti in studio Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. Inoltre, ci sono stati degli ospiti, ovvero degli ex allievi del talent show di Maria De Filippi presenti nella registrazione: Gaia e Sarah Toscano con Mida, secondo quanto riporta SuperGuidaTv.

Amici 25 seconda puntata anticipazioni: uno scomodo regolamento

Sono cinque in tutto i concorrenti a rischio eliminazione. Dopo la prima puntata di presentazione della classe, in sfida sono finiti Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde. In questa nuova edizione ci sono delle novità al riguardo. Infatti, oltre a finire in sfida gli ultimi due in classifica, il penultimo e il terzultimo sono a rischio. A decidere per loro sono i compagni, i quali devono votare chi mandare in sfida. Ognuno di loro può esprimere il suo voto in segreto, tramite un bigliettino.

Chiaramente questo nuovo regolamento può solo generare tensioni, in quanto i ragazzi potrebbero scegliere in base a simpatia e antipatia. Inoltre, chi finisce in sfida potrebbe pretendere di scoprire chi sono i compagni che l’hanno votato. Questa volta, sono finiti a rischio Flavia e Michele, in quanto Penelope non è riuscita a votare. Dunque, entrambi sono attualmente in sfida. Invece, tra Anna e Maria Rosaria i ballerini hanno scelto di mettere a rischio la prima.

Amici 25: le classifiche di canto e ballo del 5 settembre 2025

La prima gara di canto di questa edizione ha portato a questa classifica:

Valentina

Gard

Plasma

Penelope

Riccardo

Opi

Michelle

Flavia

Michele

Frasa

La classifica della prima gara di ballo:

Emiliano

Alessio

Alex

Pierpaolo

Tommaso

Maria Rosaria

Anna

Matilde

Altre anticipazioni della puntata di domenica 5 settembre 2025

Non sono mancati, nella seconda puntata di Amici 25, gli scontri tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Intanto, Alessandra Celentano ha attaccato Pierpaolo, dicendogli che “ha i piedi fucilati”. Ci sarebbero stati degli avvicinamenti particolari tra Michelle e Opi. Infatti, a quanto pare, la cantante sarebbe “saltata addosso” al collega durante la registrazione. Inoltre, alla fine avrebbero lasciato insieme lo studio, abbracciati. Che sia in corso la prima relazione di questa edizione? Non è da escludere!