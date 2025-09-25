Anticipazioni Amici 25 prima puntata: svelati nuovi insegnanti e allievi (alcuni già noti)

Prima registrazione della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi e prime anticipazioni di quel che si vedrà nella puntata che andrà in onda domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Come segnalato nelle scorse settimane da diverse indiscrezioni, gli insegnanti sono quelli della scorsa edizione, ad eccezione di Veronica Peparini che è stata chiamata per sostituire la partente Deborah Lettieri. Dunque, dopo solamente una stagione nel talent, quest’ultima non è stata confermata. Tutte le anticipazioni sono state date in esclusiva dal portale SuperGuidaTv.

Anticipazioni di Amici di Maria De Filippi 2025, gli ospiti della prima puntata

In studio sono stati accolti i seguenti ospiti a cui è spettato consegnare le maglie ai giovani talenti che si sono guadagnati l’entrata nella scuola:

Irama

Francesca Fagnani

Geppi Cucciari

Stash

Simona Ventura

Giuseppe Giofrè

La classe di Amici 25, il ritorno del ballerino Alessio

La puntata è cominciata con l’ingresso in studio di Daniele Doria. Il vincitore della scorsa edizione ha posato la coppa nella teca trasparente e ha scandito un discorso motivazionale rivolgendosi alle nuove leve. Al pari di quanto accaduto negli ultimi anni, il metodo di selezione funziona nel seguente modo: per ogni 3 artisti che si esibiscono, c’è un ospite famoso a consegnare le maglie a coloro che vengono arruolati.

Michelle Cavallaro : il giovane, noto in tv per aver partecipato a Il Collegio , ha cantto un suo inedito, GIPSY, e ha ottenuto la maglia grazie a Lorella Cuccarini che ha rialzato la leva abbassata da Anna Pettinelli.

: il giovane, noto in tv per aver partecipato a , ha cantto un suo inedito, GIPSY, e ha ottenuto la maglia grazie a Lorella Cuccarini che ha rialzato la leva abbassata da Anna Pettinelli. Riccardo Stimolo : il ragazzo ha cantando 2 volte la canzone “Ci vorrebbe il mare”. Perché ha dovuto fare una doppia performance? Perché Anna Pettinelli ha abbassato la leva e poi Rudy Zerbi l’ha rialzata. Il sistema è però andato in tilt. Maria De Filippi ha invitato il giovane a esibirsi di nuovo. Il pubblico ha tributato una standing ovation. Zerbi ha poi ‘ingaggiato’ Stimolo.

: il ragazzo ha cantando 2 volte la canzone “Ci vorrebbe il mare”. Perché ha dovuto fare una doppia performance? Perché Anna Pettinelli ha abbassato la leva e poi Rudy Zerbi l’ha rialzata. Il sistema è però andato in tilt. Maria De Filippi ha invitato il giovane a esibirsi di nuovo. Il pubblico ha tributato una standing ovation. Zerbi ha poi ‘ingaggiato’ Stimolo. Valentina Pesaresi : l’artista si è esibita intonando The Climb di Miley Cirus conquistando la maglia.

: l’artista si è esibita intonando The Climb di Miley Cirus conquistando la maglia. Emiliano Fiasco : il più giovane degli allievi ad esibirsi. Ha avuto tre sì.

: il più giovane degli allievi ad esibirsi. Ha avuto tre sì. Pierpaolo Monzillo : il ballerino è stato scelto da Veronica Peparini ed Emanuel Lo.

: il ballerino è stato scelto da Veronica Peparini ed Maria Rosaria Dalmonte : la danzatrice latinista di Napoli ha incassato l’ok di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

: la danzatrice latinista di Napoli ha incassato l’ok di ed Emanuel Lo. Michele Ballo : il giovane ha cantato e suonato il violoncello ed ha ottenuto la maglia. Lo si è già visto in tv, a X Factor 2023 e nel 2024 a Deejay on Stage.

: il giovane ha cantato e suonato il violoncello ed ha ottenuto la maglia. Lo si è già visto in tv, a X Factor 2023 e nel 2024 a Deejay on Stage. Penelope Maria Massa la cantante ha portato un suo inedito ed ha convinto Zerbi.

la cantante ha portato un suo inedito ed ha convinto Zerbi. Flavia Buoncristiani : la cantante è entrata nel team di Anna Pettinelli, unica insegnate ad essersi sbilanciata per il sì.

: la cantante è entrata nel team di Anna Pettinelli, unica insegnate ad essersi sbilanciata per il sì. Gabriele Gard : come Flavia, il cantante ha avuto il sì solamente da Anna Pettinelli.

: come Flavia, il cantante ha avuto il sì solamente da Anna Pettinelli. Opi: anche tale giovane talento è stato scelto da Pettinelli, nonostante le perplessità di Lorella Cuccarini e Zerbi. “La scuola fa miracoli”, ha dichiarato la speaker.

Gli altri allievi che hanno ottenuto la maglia sono stati i cantanti Plasma e Francesco Saias, e i ballerini Matilde Sofia Fazio e Tommaso Troso. Da segnalare inoltre che ad Alessio Di Ponzio, il ballerino infortunatosi lo scorso anno, quasi alla fine della puntata, è stato fatto entrare il banco con il suo nome. Avrà una seconda chance.

Il ricordo di Paolo Mendico

Durante la puntata, i ballerini professionisti di Amici hanno omaggiato Paolo Mendico con una coreografia toccante. Trattasi del ragazzo 14enne vittima di bullismo che si è suicidato nei giorni scorsi.