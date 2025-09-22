Amici 25, nuovo giurato al Serale: il nome che mette tutti d’accordo, retroscena

Tutto pronto per la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche per questa stagione l’impostazione di base del talent show non cambierà. Fino all’inizio della primavera 2026 il pubblico potrà seguire il percorso dei talenti arruolati nella popolare scuola di danza e canto guardando il daytime e la puntata trasmessa su Canale Cinque la domenica pomeriggio. Poi, passato l’inverno, spazio alla fase Serale dove gli allievi rimasti in gara saranno valutati dai giudici. E, a proposito di giudici, potrebbe esserci un nuovo ingresso. Un nome di peso in grado di mettere tutti d’accordo.

Gigi D’Alessio pronto a sbarcare ad Amici tra i giudici del Serale

Il giornalista Santo Pirrotta, nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, ha rivelato che Maria De Filippi avrebbe attenzionato un cantante da inserire nel parterre dei giudici del Serale. Chi è? Gigi D’Alessio. “In pole position per il famoso Serale – scrive Pirrotta – e quindi la fase finale del talent c’è un nome che mette tutti d’accordo: Gigi D’Alessio. Il cantante dopo tanti anni ha lasciato la Rai e squadra di The Voice ed è sbarcato a Mediaset, per lui ci sono molti progetti che bollono in pentola. I rumor lo vogliono anche come super giudice ad Amici”.

D’Alessio, sulla carta, sarebbe perfetto. Ha esperienza da vendere nel ruolo di giudice grazie agli anni trascorsi in Rai dietro al bancone di The Voice; è un personaggio amato in modo trasversale dal pubblico generalista; con Maria De Filippi è legato da un bel rapporto di stima; non è più vincolato da un contratto Rai, anzi Mediaset lo ha ingaggiato con un accordo in esclusiva. Insomma, se De Filippi e lo stesso D’Alessio lo volessero, lo sbarco ad Amici per il Serale potrebbe essere una semplice formalità.

Chi lascerebbe il posto a Gigi? Anche lo scorso anno Maria ha organizzato la giuria del Serale con tre giudici. Se confermerà tale impianto, resta da capire chi potrebbe essere lasciato a casa per fare spazio al cantante campano. Va da sé che D’Alessio sarebbe chiamato a pronunciarsi principalmente sui cantanti. Il che significa che, sempre ammesso e non concesso che davvero sarà ingaggiato dal talent di Mediaset, dovrebbe andare ad occupare il posto di Amadeus o di Cristiano Malgioglio (la scorsa edizione, per la quota danza, fu scelta come terza giurata Elena D’Amario).

Massimo Ranieri si candida, ma ha poche chance

Un altro nome circolato di recente per il ruolo di giudice ad Amici è stato quello di Massimo Ranieri. Lui stesso, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, si è proposto per aver il ruolo. Difficilmente, però, l’artista partenopeo sarà messo sotto contratto dal programma. Nessune ne discute la professionalità e il talento. Il problema sarebbe quello di amalgamare il suo profilo con quello ‘rock’ del talent ‘mariano’.