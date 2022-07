Amici, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: “Lite? Tutta la verità”

Prosegue Un caffè con, il web-talk condotto da Lorella Cuccarini. Ospite dell’ultima puntata del format caricata sul canale Youtube della showgirl è stata Anna Pettinelli, che di recente ha fatto parlare di sé. Stando infatti a quanto riportato da TvBlog, la conduttrice radiofonica ha dato forfait per la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, così come ha deciso di fare anche Veronica Peparini. A sostituirla, la produzione ha reclutato nuovamente Arisa, già insegnante nel corso dell’edizione precedente.

Ai microfoni del web-talk condotto dalla collega, con cui nei mesi scorsi ha condiviso la cattedra di canto nel talent di Canale 5, Anna Pettinelli si è raccontata, ripercorrendo la propria carriera. Un percorso lungo diversi decenni e che, negli ultimi anni, è stato segnato inevitabilmente dal programma condotto da Maria De Filippi. Per tre edizioni consecutive, la conduttrice radiofonica si è fatta conoscere, mostrando un carattere “fumantino” che spesso l’ha portata a scontrarsi con i propri colleghi in studio. In particolare, sono ormai diventate proverbiali le litigate tra lei e Rudy Zerbi.

Nel corso delle diverse edizioni, i due coach di canto hanno palesato le reciproche diversità in ambito di gusti musicali. Spesso, però, i reciproci toni sono stati tutt’altro che pacati, tant’è che alcuni telespettatori hanno sospettato che le loro dispute fossero frutto di qualcosa di costruito. A mettere a tacere le diverse illazioni ci ha pensato la stessa Pettinelli che, ai microfoni di Un caffè con, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, rivelando il suo vero pensiero sul collega:

“Vuoi chiedermi di Zerbi adesso? No perché la gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare e tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il prof… ma non c’è proprio niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose. […] Siamo agli antipodi.“

Anna Pettinelli si sbottona anche su Maria De Filippi: “Questa è una cosa che mi rode“

Ripercorrendo le sue tappe nella scuola di Canale 5, Anna Pettinelli non poteva non parlare di colei che le ha aperto le porte a partire dalla diciannovesima edizione del talent: Maria De Filippi. Sollecitata da Lorella Cuccarini, la conduttrice radiofonica si è aperta in una confessione priva di filtri, svelando il suo reale pensiero verso una delle colonne portanti di Mediaset. Ai microfoni di Un caffè con ha rivelato:

“Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te. […] È una finissima psicologa: sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli. È diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, la chiamerei, direi ‘scusa Maria, tu che faresti?’ È un’opinione di cui terrei grandissimo conto, questa è la forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa… ma non sarebbe dov’è. Ti rendi conto di quanto lavora Maria?“

Un altro significativo tassello nel percorso di Anna Pettinelli su Mediaset è sicuramente l’esperienza vissuta a Temptation Island. La conduttrice radiofonica ha accettato di partecipare solo dopo essersi assicurata dalla produzione un contatto telefonico giornaliero con la figlia Carolina. L’ex insegnante di Amici ha svelato che la parte peggiore del programma sia stata il ritorno e, successivamente, la messa in onda delle puntate.

“Noi abbiamo avuto dopo molto peggio. Quando siamo usciti e sono cominciate ad andare avanti le puntate io mi inca**avo ogni giorno, tutte le volte. Abbiamo passato i mesi successivi più complicati. – ha confessato Anna Pettinelli che, tuttavia, ha chiosato infine – Lo rifarei, quello che è uscito sono io.“