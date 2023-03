Amici: Angelina contro Arisa cita i genitori, poi la scena inaspettata

Nuovi guanti di sfida arrivano in Casetta ad Amici di Maria De Filippi. Questa volta i protagonisti sono Samu e Angelina. Quest’ultima riceve una busta rossa da parte di Arisa, la quale vorrebbe vederla in una comparata con Federica. La nota cantante di Controvento riserva alla figlia dei suoi colleghi Mango e Laura Valente una serie di complimenti. Infatti, sia lei che Rudy Zerbi non hanno mai espresso giudizi negativi su Angelina, ritenendola un’ottima allieva della Scuola.

Nonostante questo, Arisa crede che dovrebbe comunque mettersi alla prova in questo Serale. Nell’esprimere questa sua volontà, l’insegnante di canto fa notare che Angelina ha una bella voce, mentre Federica ci mette il cuore. Questo confronto non piace all’allieva di Lorella Cuccarini, che subito dopo si sfoga con Samu rivelando le sue impressioni. Non può non notare che tra i vari complimenti di Arisa, c’è anche un messaggio nascosto con cui tenta di far risaltare Federica.

“Lei super gentile, nel senso che impacchetta tutto quello che dice. Ma Fede ha un cuore gigante e tu sei il pifferaio magico. Hai capito? Fede ha il cuore gigante e io la voce. Che canto a fare? Mi stanca questo discorso”

Detto ciò, Angelina ad Amici 22 rivela un retroscena su una decisione presa dai suoi genitori, i famosi Mango e Laura Valente, di cui ha più volte parlato nel talent. Ebbene quando da piccola ha espresso la volontà di frequentare una scuola di canto, i suoi genitori non l’hanno sostenuta. “Loro non mi hanno iscritta”, spiega a Samu la giovane cantante, che ha conquistato tantissimi telespettatori ormai.

Per Mango, purtroppo deceduto nel 2014, e sua moglie Laura Valente, non contava la voce, bensì il cuore. In questo modo, Angelina spiega che sin da piccola è stata messa di fronte alla realtà, ovvero che per cantare non basta avere una bella voce. “Mi viene fa sorridere, perché se lei dice così io non dovrei più cantare”, continua la cantante.

Per Samu l’importante è che lei non pensi che sia davvero così. “Se la pensassi così avrei fatto le valigie”, conclude Angelina. Il talent show fa una graditissima sorpresa ai telespettatori, a cui non è sfuggita la bellissima amicizia che è nata tra Angelina e Federica. Va in onda un momento che le vede protagoniste, in cui si guardano e senza dirsi troppe parole si capiscono.

Entrambe non riescono a trattenere le lacrime mentre si guardano, capendosi con gli occhi. “Voglio che stiamo insieme il più possibile in questo momento sinceramente. Sono molto contenta di averti conosciuta”, afferma Angelina commossa. Dopo di che, appoggia la sua testa sulla spalla di Federica. Il momento è inaspettato per i telespettatori, che da tantissimo attendono di vedere una scena del genere.

A grande sorpresa ecco che va in onda questo emozionante confronto. Federica si dice anche lei felice di aver conosciuto Angelina e poi cerca di confortarla: “Quello che sei non te l’ha regalato nessuno e penso tu abbia tante cose da dire”.

Amici 22: Celentano lancia un Guanto che Emanuel Lo rifiuta

Guanto di sfida per Samu, a cui Alessandra Celentano chiede di esibirsi con Il Corsaro, sfidando Ramon. La coreografia è proprio cucita addosso al ballerino di danza classica. Al contrario, non si può dire lo stesso per Samu, ballerino di hip hop. Infatti, sulla scalinata tutti ridono all’idea di vederlo esibirsi su questa coreografia. E mentre ironizza, Samu ammette di essere sicuro che potrebbe fare “una figura di me**a”.

Il ballerino incontra così Emanuel Lo per decidere cosa fare. Il marito di Giorgia riconosce che questa è una coreografia molto difficile e che addirittura ci sono ballerini di danza classica che non riescono a interpretarla nel modo adeguato. Nonostante ciò, Emanuel sembra propenso ad accettare la sfida:

“Prima del Serale dentro di me ho pensato che avrei accettato tutti i guanti per metterci alla prova. Più di questo non ti può capitare. Tu secondo te non la puoi fare questa variazione? Su queste cose difficili mi interessa guardarti negli occhi. Se io fossi al posto tuo la accetterei. Ma siccome so che è una cosa così, voglio guardarti negli occhi”

Come sempre, Emanuel Lo mette al primo posto la serenità dei suoi ballerini. Samu confessa di essere terrorizzato all’idea di esibirsi su questa coreografia, ma non vuole completamente tirarsi indietro: “Non lo so, se non accetto sembra una sconfitta in partenza”. Guardando negli occhi il suo allievo, il professore prende la sua decisione.

“Decido io? Scelgo io, non la accettiamo. No, non ce la faccio a vederti così e la giuria capirà. Ho sentito in te una vibrazione che non andava, i tuoi occhi si sono spenti. Non si possono spegnere gli occhi di un ballerino”

Intanto, le anticipazioni della seconda puntata del Serale svelano chi è il prossimo eliminato e chi è al ballottaggio finale, il cui risultato verrà rivelato con la messa in onda di sabato 25 marzo 2023.