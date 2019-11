Amici: Andreas Muller al veleno su cattiverie voci e tradimenti, poi Veronica

Andreas Muller, lo sfogo dopo voci e cattiverie: “Solo invidia”

Andreas Muller si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi prima come ballerino per due edizioni, poi come professionista, e subito dopo abbiamo iniziato a sospettare di una sua relazione con Veronica Peparini. Tante sono state le polemiche che hanno coinvolto i due innamorati, con qualcuno che ha preso chiaramente posizione contro entrambi, e altrettante quelle sulla loro carriera, come Andreas ha recentemente sottolineato in un suo post su Instagram. “Negli ultimi anni – scrive il ballerino – sono stato soggetto di etichette, invidia e frecciatine varie. Mi sono sempre fatto un esame di coscienza […] ma ho compreso con il tempo che è sempre stata solo invidia. Nasco come ballerino di Hip Hop […] Negli anni ho ampliato il mio studio perché solo quello non mi bastava”. Con questa premessa Andreas ha voluto commentare un video in cui lo si vede danzare proprio con la sua Veronica. Lo sfogo poi è proseguito con un avvertimento.

Amici, Andreas chiarisce: “Diffidare dalle imitazioni”

“Oggi – ha spiegato Andreas in un momento successivo – purtroppo lo studio si è trasformato in: vado a lezione di chiunque senza capire cosa io stia facendo […] vado a lezione di quello perché tanto fa la stessa cosa di quell’altro. L’autenticità dei coreografi, insegnati e ballerini credetemi che è rimasta in pochissime persone quindi consiglio di comprendere chi questi siano e di studiare con quelli. Diffidare – ha scritto poi in maiuscolo – dalle imitazioni”. Sin dall’inizio insomma Andreas sembra riferirsi a qualcuno che lo ha criticato aspramente negli anni e a chi a quanto pare non lavora bene, probabilmente qualche artista o sedicente tale con cui ha avuto a che fare e con cui non è in buoni rapporti. Non si tratta di una nostra supposizione perché è proprio nella conclusione del post che Andreas lancia una frecciatina di quelle velenosissime; non chiedeteci a chi perché non fa nomi.

Andreas e Veronica Peparini, una coppia di innamorati e professionisti

“Detto ciò – ha scritto infatti il ballerino – ho anche imparato che non voglio più accendere polemiche. Anche perché non le ho mai accese, mi sono sempre solo difeso dalle malelingue. E continuerò, perché chi fa le cose fatte per bene non ha nulla da temere. Tanti personaggi mi sono stati amici, tanti vicini e sono i primi che ora parlano male e non hanno che Instagram per continuare a sopravvivere”. Un attacco clamoroso a tanti ex amici che si sono rivelati poi tutt’altro e che a quanto pare hanno segnato profondamente lo stato d’animo e il passato di Muller. Passato che però è cambiato pian piano proprio grazie a Veronica, con cui Andreas lavora ormai da tempo e tiene lezioni di vario tipo. “In questi anni – ha raccontato – con @veronicapeparini ho imparato ancora di più […] Non ci vogliamo definire, non ci vogliamo considerare come quella lezione che è uguale a quella di qualcun altro. Vogliamo stare bene nella nostra vita. Ma soprattutto ballare”.

Andreas ad Amici, il ballerino nel cast anche quest’anno?

E se vi state chiedendo se Andreas tornerà ad Amici di Maria De Filippi sappiate che news ufficiali sulla nuova edizione non sono state ancora pubblicate dopo le ultimissime che abbiamo condiviso; non abbiamo motivo di ritenere che Muller non sarà presente, così come pensiamo che ci sarà Veronica, ma per le certezze dovremo aspettare tutti almeno la registrazione della prima puntata del programma che avverrà la prossima settimana.