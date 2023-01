Amici, allievo lancia feroci bordate su Todaro. Celentano conquista

Mentre Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi perde consensi da parte del pubblico, Alessandra Celentano è sempre più amata. Ma andando per ordine, il daytime di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, inizia con Gianmarco che riceve un nuovo compito. E chi gliel’ha assegnato? Appunto Todaro. Quest’ultimo vorrebbe mettere alla prova il ballerino assegnandogli una coreografia molto complicata, che dovrà eseguire senza pantaloni, indossano dunque un paio di boxer. Questa è una chiara frecciata alla Celentano, che ha più volte chiesto ad altri ballerini di mostrare le loro gambe.

Questo non era mai stato fatto con Gianmarco, che pare non sia molto felice delle sue gambe. La coreografia, però, è davvero molto complicata per il ballerino, che si sente in difficoltà da quando la sua maestra ha deciso di inserire nel suo gruppo il nuovo arrivato Paky. Quest’ultimo è ritenuto da tutti un ottimo allievo e, dunque, ora Gianmarco teme per il suo posto nella Scuola di Maria De Filippi. A dargli qualche consiglio ci pensa inizialmente Samuele. Dopo di che, Gianmarco si rifugia in bagno a piangere e viene raggiunto da Ramon e Meghan.

I due ballerini di Amici 22 chiedono di poter entrare per rassicurarlo e dopo un po’ riescono nel loro intento. Ramon capisce subito qual è il problema di Gianmarco: “Pensi che ti caccia perché ha fatto entrare Paky? E ora che vuoi fare, getti la spugna prima? Devi fare il possibile per tenere questo banco”. Il ballerino continua a sfogarsi, soprattutto quando inizia a studiare questa difficile coreografia.

L’allievo di Alessandra Celentano lancia dure frecciate contro Raimondo Todaro, che non passano inosservate.

“Nella stessa puntata non solo l’eliminazione, ma anche l’umiliazione. In fatto di assegnazioni, nessuno ha mai messo così tanto in difficoltà. Con lui mi intoppo. Al serale senza di me che fa che i suoi allievi li gestisce la maestra! Lui si sfoga con queste buste. Mi sono rotto i co****ni di subire. Non sono parole intelligenti. Ma visto che lui è il professore, io devo essere bravo a far capire che non è così Da quando la maestra ha preso Paky che sto sotto un treno, mi sto dando per sconfitto ormai. Non lavorerò da sconfitto ma…”

Quando afferma che “i suoi allievi li gestisce la maestra” si riferisce al fatto che sia Samuele che Mattia Zenzola hanno chiesto aiuto alla Celentano. Con il ballerino di latino americano, Todano ha anche avuto degli scontri per questo motivo. E sembra che Gianmarco voglia toccarlo nel suo punto debole.

Amici 22: Celentano-Isobel amate sul web, la scelta di Emanuel Lo

Intanto, Alessandra Celentano incontra Isobel, la seconda allieva dopo Ramon a cui ha già consegnato la maglia del Serale. La ballerina, con il suo accento australiano, arriva in sala prove pimpante e super sorridente. Viene accolta dalla maestra allo stesso modo. Infatti, Alessandra appare davvero felicissima di vederla, tanto che scherza con lei imitando i suoi gesto e il suo accento.

Maestra e allieva si siedono una di fronte all’altra e iniziano a parlare, entrambe mantenendo il sorriso. La Celentano chiede alla ballerina di continuare a impegnarsi anche se possiede già la maglia del Serale. Isobel le promette che farà così, proprio perché è emozionata di essere già approdata alla fase successiva del talent show di Maria De Filippi.

Emanuel Lo, invece, incontra Maddalena, che ha dei dubbi. Nella scorsa puntata ha notato che il suo insegnante non le ha inviato alcun segnale e ha evitato di guardarla negli occhi. La ballerina probabilmente teme di non avere più Emanuel dalla sua parte dopo il Capodanno Gate. Il ballerino rassicura Maddalena, facendole intendere che non è affatto come pensa.

Non solo, quando la ballerina gli chiede di poter parlare con sua mamma, elimina tutte le regole che aveva imposto a lei e a Samu dopo il caso legato a Capodanno. “Si ricomincia da capo”, afferma Emanuel Lo, facendo felice Maddalena, che corre a mettersi in contatto con sua mamma.