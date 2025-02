Amici, Alessia al Serale: le lacrime della madre. Zerbi elogia Vybes

Il Daytime di Amici 24 prende inizio con le sfide, ovvero da dove si è interrotta la puntata di domenica. Come sempre, il continuo va in onda con gli appuntamenti pomeridiani della settimana, con Lorella Cuccarini che conduce. Torna al centro studio TrigNo, per la sua sfida. Il cantante si ritrova a dover affrontare questa prova per tenersi stretto il posto all’interno del talent show di Maria De Filippi in quanto è arrivato ultimo nella classifica della Gara canto in onda il 2 febbraio.

Dopo quanto accaduto nella puntata di domenica 10 febbraio, ecco che TrigNo supera la sfida e resta così nella Scuola, per la gioia dei suoi compagni che applaudono felici. Non solo, lo sostengono anche durante la sua esibizione con l’inedito Maledetta Milano. Per ora hanno la maglia oro del Serale Alessia e Antonia, le quali appaiono chiaramente sorridenti. Invece, Antonio deve affrontare delle tensioni oggi, come TrigNo anche lui ha una sfida.

Il ballerino sfida Lucia. Alla fine l’allievo di Deborah supera la sfida e restare così nella Scuola di Canale 5 nella corsa verso il Serale di Amici 24. Ma cos’è successo dopo la puntata? Tornati in Casetta, i ragazzi si congratulano con Alessia, dopo la conquista della maglia oro. A questo punto, alla ballerina di latino americano celebra la lieta notizia parlando con sua mamma, al telefono. Dall’altra parte della cornetta, la madre dell’allieva di Alessandra Celentano non trattiene le lacrime per la felicità.

Dopo la prima crisi avuta dentro la Scuola, per Alessia è ancora più bello approdare al Serale. La ballerina è diventata, proprio durante il suo percorso nel talent show di Canale 5, campionessa del mondo di balli latini per la seconda volta consecutiva. Quello del Serale, dunque, è un altro traguardo che non può non rendere soddisfatta sua madre. “In questo percorso ti ho spinto un po’ io”, afferma la mamma ancora tanto commossa per ciò che sta accadendo.

Amici 24: Rudy Zerbi si complimenta con Vybes

Il Daytime va avanti con Vybes, che durante la puntata di domenica ha spiegato i versi delle barre che ha scritto per la sua esibizione. Il cantante ha parlato della sofferenza che creano gli hater sui social. In particolare, ha preso in considerazione ciò che è accaduto a lui in questi mesi, dopo essere finito in TV. Tra i vari commenti di odio e offese che riceve ci sono quelli di persone adulte, che di certo non approverebbero che li subisca un loro figlio. Rudy Zerbi vuole fargli complimenti per ciò che ha detto in studio:

“Mi volevo complimentare con te, con tutto il cuore, per quello che hai detto dopo aver cantante, cioè che hai sofferto molto per quello che ti scrivono. Hai fatto un discorso da adulto”

“Vedo che la gente si è incattivita e mi fa paura questo”, risponde Vybes. Zerbi gli consiglia di andare avanti con la sua sincerità e di mettercela tutta.