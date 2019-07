Amici, Alessandro Casillo dedica inaspettata: “Amore, mi manchi”

La dedica speciale per Alessandro Casillo di Amici 2019: bei rapporti anche fuori dalla scuola

Una dedica inaspettata ad Alessandro Casillo che ha fatto impazzire tutti i suoi follower di Instagram! Sotto al suo ultimo post, è intervenuto Marco Alimenti, che gli ha scritto un bel messaggio. Ma c’è stato anche uno scambio di battute divertenti. In tutto questo, c’è stato anche il commento di Mameli, che si è limitato a ridere per quello che è accaduto adesso a Casillo. Cos’è che gli è successo? Ha spiegato che ha un fastidioso orzaiolo, per colpa del quale non è potuto andare al mare.

Amici news, Marco Alimenti e Alessandro Casillo: incontro a breve?

Ecco cosa ha scritto Alessandro Casillo di Amici su Instagram: “Voi al mare, io a chiedere a qualcuno lassù che mi faccia passare l’orzaiolo”. Marco Alimenti – ex concorrente del talent show – ha spiazzato tutti con queste parole: “Amore mio, mi manchi tantissimo e tu non mi ca..i più perché ormai riempi gli stadi”; Alessandro gli ha risposto così: “Non farmi mettere lo screen dove non scrivi più”. Casillo continua a frequentarsi con gli ex concorrenti di Amici 18 e non si pente della scelta che ha fatto di abbandonare la scuola più famosa d’Italia prima del Serale.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi

Tutti però si chiedono se il suo rapporto con Giordana Angi è cambiato: pare proprio di sì, visto che non li vediamo mai insieme. Giordana adesso è concentratissima sul suo secondo disco e ultimamente è stata chiamata da Maria De Filippi per valutare i potenziali concorrenti della nuova edizione di Amici; sappiamo qualcosa anche su Jefeo, un altro protagonista del Serale di Amici 2019: ha realizzato un video con una ragazza che è stato ricoperto di insulti!