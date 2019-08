Amici, Alberto Urso emozionato: “Donna più importante della mia vita”

Alberto Urso, è un trionfo dopo Amici di Maria De Filippi

Alberto Urso ha letteralmente trionfato ad Amici di Maria De Filippi vincendo con una percentuale altissima di preferenze e dimostrando a tutti che la musica lirica può ancora dare tanto al mercato contemporaneo. Il suo successo continua ancora oggi dopo mesi e mesi dalla fine del talent show di Canale 5, visto che i concerti vanno benissimo, l’album Solo ha avuto un grande riscontro presso il pubblico e i follower Instagram aumentano a dismisura (e questo non sempre non vuol dir nulla…); si può dire insomma che Alberto abbia lasciato un segno nel cuore dei telespettatori, e non poteva essere diversamente dopo il percorso che ha fatto in trasmissione e le bellisime interpretazioni che ci ha regalato nell’ultima puntata (ricordiamo soltanto Immobile di Alessandra Amoroso).

Amici, gli auguri di Alberto alla mamma: “Donna più importante della mia vita”

Guardando le storie del cantante lirico e anche quelle di Rudy Zerbi, che ha fatto un gesto tenerissimo in occasione del suo compleanno, siamo sempre più convinti che Alberto abbia mantenuto saldamente i piedi per terra, sebbene quello che sta vivendo sia un vero e proprio sogno. La semplicità del cantante si vede soprattutto nelle piccole cose, ad esempio nel semplice messaggio di auguri per la mamma che ha condiviso su Instagram: “Auguri – queste le sue parole – alla donna più importante della mia vita!”; un commento tanto breve quanto significativo che diventa ancor più emozionante se pensate che Alberto l’ha postato sotto a una foto in cui abbraccia affettuosamente la madre ora cinquantaseienne. Noi ovviamente ci uniamo agli auguri!

Le ultime news su Alberto tra gossip e carriera

Le ultime news su Alberto parlano in realtà di un’altra donna importante, anche se i diretti interessati non hanno confermato assolutamente nulla: alcuni dicono infatti che il cantante sia fidanzato con Valentina Vernia, ballerina della stessa edizione di Amici a cui Alberto ha partecipato, ma finora c’è stato il silenzio assoluto da parte di entrambi. Non sappiamo se Alberto prenderà parte ad Amici Vip con qualche ruolo ben preciso ma è certo che tornerà ad Amici 19 per augurare ai nuovi concorrenti l’inizio di un anno felice e ricco di soddisfazioni. Come lo è stato per lui insomma. E con la speranza che sia i cantanti sia i ballerini lo prendano ad esempio.