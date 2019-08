Amici, Alberto Urso è senza parole: “Ogni tanto mi fermo e ci penso”

Alberto Urso, grande successo dopo Amici di Maria De Filippi

Il successo di Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi è incontestabile: il vincitore del talent show di Canale 5 è riuscito a imporsi non soltanto con dei pezzi davvero belli ma anche con la sua spontaneità dimostrando allo stesso tempo umiltà e determinazione; non per niente la sua vittoria è stata un vero e proprio trionfo che ha reso felice anche Maria De Filippi (sempre che ricordiate com’è finita l’ultima edizione del talent). Alberto è consapevole della notorietà che ha raggiunto, ed è soddisfatto di quanto i fan continuino ancora a seguirlo nonostante Amici sia finito da un bel po’ ormai. Certo la nuova edizione è alle porte e il pubblico si affeziona facilmente ad altri cantanti ma è anche vero che non tutti i vincitori di Amici hanno avuto il successo che Alberto sta avendo.

Amici, il messaggio di Alberto Urso per i fan

Su Instagram è stato proprio lui a rivolgersi ai fan scrivendo un messaggio di ringraziamento e sottolineando la sua incredulità dinanzi a un sostegno così forte: “Ogni tanto mi fermo – queste le parole dell’ultimo vincitore di Amici – e penso… non ci sono parole per descrivere tutto quello che fate per me! Grazie grazie grazie per tutto il sostegno e la forza che mi date. Vi voglio bene!”. Parole che hanno fatto piacere ai suoi fan e che mostrano quanto Urso sia sorpreso dall’affetto che riceve quotidianamente; affetto per cui non si è montato la testa e che non lo ha spinto ad allontanarsi dai suoi amici di sempre: basti pensare a quanto hanno fatto parlare gli incontri frequenti con un volto dell’edizione di quest’anno.

Le ultime news su Alberto e il futuro dopo Amici

Nei progetti di Alberto c’è senz’altro un secondo album – si spera che la sua sia una lunga serie di successi; il primo, Solo, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, al punto da consentirgli di ottenere numerosi riconoscimenti, e siam sicuri che anche tutti i lavori successivi daranno altrettante soddisfazioni al cantante. Soddisfazioni meritatissime, vista la qualità delle collaborazioni e dei pezzi proposti sinora. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.