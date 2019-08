Amici, Alberto Urso al settimo cielo dopo concerto: “Con la mia piccola”

Alberto Urso rivede Giordana in concerto dopo Amici di Maria De Filippi

Dopo Amici di Maria De Filippi Alberto Urso continua a mantenere degli ottimi rapporti con i suoi compagni di scuola, diciamo così, anche con quelli che al Serale del talent show erano finiti nella Squadra Bianca; a dimostrarlo, non solo le ultime foto del suo compleanno, con tanto di gesto tenerissimo da parte di Rudy Zerbi, ma anche i messaggi che ha scritto a Giordana Angi prima di cantarci assieme in concerto. I due ci sono apparsi affiatati e davvero in forma: basta guardare i video che entrambi hanno pubblicato su Instagram per gustarvi delle belle performance e arrivare alla nostra stessa conclusione.

Amici, Alberto e Giordana stregano i fan: parole dolcissime

Il vincitore di Amici ha usato delle parole molto belle nei confronti della seconda classificata: durante il concerto ha scritto “Grande amore mio” mentre Giordana cantava l’ormai notissimo Chiedo di non chiedere e dopo l’esibizione di entrambi “Con la mia piccola Gio. Stanchi ma soddisfatti”. Anche Giordana non si è risparmiata: “Magia – queste le sue parole dedicate non solo ad Alberto ma anche a Ludovica Caniglia – ringrazio due diamanti rari per esser stati con me”; Alberto ovviamente non poteva che rispondere in moto altrettanto dolce: “Grazie a te, amore! Sei grande”. Insomma l’amore c’è, il cuore (anzi i cuori, viste le emoticon infinite di ogni messaggio) pure, mancava solo il Sole e le tre parole di Valeria Rossi le avremmo avute tutte.

Il successo di Alberto e Giordana dopo Amici

Il successo di Alberto e Giordana dopo Amici è ormai indiscutibile: Urso è andato bene con le varie tappe del suo tour, per non parlare del CD Solo che gli ha dato altrettante soddisfazioni, e lo stesso di può dire della Angi, che tornerà tra non molto per di più con il suo secondo album. Siamo felici che i due cantanti di Amici si stiano pian piano affermando dopo il talent show: hanno dimostrato infatti non solo di essere talentuosi ma anche autentici, ognuno a loro modo. Vi lasciamo ai post sul concerto a cui abbiamo fatto riferimento: