Amici, Alberto e Stash insieme: scambio di messaggi prima della sorpresa?

Stash e Alberto dopo Amici: professore e allievo si incontrano

Alberto Urso e Stash Fiordispino si sono incontrati. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono stati rispettivamente allievo e insegnante: tra loro è nata subito una forte intesa, Stah ha sempre creduto nel talento del giovane tenore e ci ha visto lungo! Alberto, infatti, oltre ad aver trionfato nella 18esima edizione del talent show di Canale 5, sta collezionando un successo dopo l’altro. Un futuro roseo lo attende. E non mira a conquistare – musicalmente parlando – solo l’Italia, ma anche altri paesi: ha registrato delle canzoni del suo primo album in lingua inglese.

Foto Alberto e Stash insieme, scambio di messaggi e reazione dei fan

Ieri Alberto Urso ha incontrato uno dei suoi migliori amici, oggi invece è stato il turno di Stash dei The Kolors. Ha pubblicato una foto insieme a lui commentandola così: “Selfie col prof”; l’insegnante di Amici gli ha scritto questo: “Urso on top! Ti voglio bene, fratello”. I fan dei due hanno apprezzato tantissimo questo incontro: “Lo dico che mi manca quel periodo tra pomeridiano e casette? Lo dico. Prof Stash e alunno Urso mi mancate!”; “Quello che ha creduto in te sin dall’inizio”; “Due talenti in un solo scatto”.

Amici news, progetti in comune per Alberto Urso e Stash Fiordispino?

Ci saranno delle novità che riguarderanno Stash e Alberto di Amici? Non sarebbe impossibile ascoltare, fra non molto, un loro singolo: la voce del tenore si presta a diversi brani e sicuramente con i The Kolors potrebbe realizzare qualcosa di veramente esplosivo! Tra la preparazione di un nuovo brano e i vari concerti in giro per l’Italia, Alberto trova anche il tempo per dedicarsi alle persone per lui più speciali e fra queste c’è senza dubbio Giordana Angi, alla quale ha fatto una dedica magnifica.