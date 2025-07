Amici 25, prof di canto e ballo: svelati tutti i nomi, le scelte di Maria

La ‘macchina’ di Amici di Maria De Filippi si è già rimessa in moto per preparare la 25esima edizione. Da qualche giorno sono cominciati i casting per individuare i nuovi talenti da inserire nella popolare scuola di canto e danza. Tutto fatto per quel che riguarda i team dei professori. Un solo ‘scossone’, vale a dire una sola nuova novità. Veronica Peparini viene data per certa tra i novi insegnanti di ballo. La coreografa subentrerà a Deborah Lettieri. Per il resto tutto dovrebbe rimanere immutato. Ciò significa che Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli continueranno a essere i docenti degli artisti musicali, mentre Alessandra Celentano, Emanuel Lo e appunto la new entry Peparini saranno quelli designati per seguire i giovani talenti della danza.

Dunque Maria De Filippi non opterà per una rivoluzione per quel che riguarda i team dei professori. Dovrebbe anche essere confermato l’impianto delle tre squadre. E pure in questo frangente non ci dovrebbe essere alcuna sorpresa con la riproposizione dei team formati da Celentano e Zerbi, Emanuel Lo e Cuccarini, Pettinelli e Peparini. Quest’ultima, come è noto, non è assolutamente un volto nuovo per il pubblico di Amici. Ha alle spalle svariate edizioni (in particolare è stata protagonista nel programma dalla 13esima alla 21esima stagione). Dopo aver partorito due gemelle, è ora pronta a rimettersi in pista.

Tutto ancora da decidere, invece, per quel che riguarda la giuria. Ma per tale scelta c’è molto tempo in quanto concerne la fase serale del talent show che comincerà, come al solito, durante la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Lo scorso anno ci fu il colpaccio Amadeus. Il conduttore si è inserito perfettamente nei meccanismi della trasmissione, venendo apprezzato dal pubblico. Se ci sarà la possibilità di confermarlo, quasi certamente la De Filippi lo riprenderà a bordo.

Da capire poi il futuro di Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, gli altri due giurati della scorsa edizione. Probabile che il vulcanico paroliere torni a occupare la poltrona di giudice. Dubbi invece sulla danzatrice che lo scorso anno non ha del tutto convinto nel ricoprire il ruolo.