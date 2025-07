Amici, prof di danza: grande ritorno e chi sarà sostituita, nomi e retroscena

Maria De Filippi non si ferma mai. La conduttrice e produttrice pavese è già al lavoro per preparare la prossima stagione di Amici che nei prossimi mesi aprirà i battenti con la 25esima edizione. Da settembre si riparte con il classico schema degli ultimi anni: daytime e puntata domenicale fino alla primavera, poi spazio alla fase serale. In questi giorni si stanno tenendo i casting a Roma per la selezione dei prossimi allievi che saranno chiamati a popolare la famosa scuola. Tra i professori ci dovrebbe essere un’importante novità che profuma di ritorno al passato. Un volto familiare del talent show dovrebbe rientrare nel programma.

Di chi si tratta? Gli esperti di gossip e retroscena televisivi Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno ricevuto una segnalazione da una fonte che ha spiegato di avere due amiche che hanno sostenuto la prova per poter accedere ad Amici. Tale gola profonda ha aggiunto che a visionare i casting c’era anche Veronica Peparini. Non certo un volto sconosciuto al pubblico del talent di Canale Cinque. La coreografa, nel ruolo di insegnante, ha alle spalle ben nove edizioni di Amici; è stata protagonista dello show dalla tredicesima alla ventunesima stagione.

Il fatto che sia stata avvistata ai casting spinge a credere che probabilmente sarà nuovamente arruolata da Maria De Filippi. Ammesso e non concesso che tornerà nel ruolo di prof, chi andrà a sostituire? Anche in questo caso non c’è nulla di certo, ma non è difficile ipotizzare chi sarebbe la partente. Fuor di dubbio la riconferma di Alessandra Celentano, colonna del programma. E quasi sicura anche la riconferma di Emanuel Lo.

Chi invece dovrebbe essere sostituita è Deborah Lettieri, new entry dello scorso anno. La danzatrice non ha lasciato il segno. Non perché non preparata a livello di danza, ma perché poco incisiva dal punto di vista televisivo. Sembra quindi scontato che se si dovrà fare spazio alla Peparini, sarà lei a dover lasciare.

Laddove dovesse arrivare la conferma del rientro, Peparini tornerebbe ad Amici dopo essere diventata madre di due gemelle assieme al compagno Andreas Muller. I due hanno inoltre di recente coronato il loro amore, sposandosi con rito civile.