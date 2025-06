Alessandra Celentano: “Io severa? Non mi sono mai sbagliata” E su Stefano De Martino…

Nell’ultima intervista del podcast del ballerino Marcello Sacchetta, la maestra Alessandra Celentano si è tolta qualche sassolino dalle scarpette da ballo. Qual era il suo piano b nella vita, come risponde a chi le dice che è troppo severa e anche la sua opinione onesta su Stefano De Martino.

Già ieri quando vi abbiamo dato l’anteprima dell’intervista, si era capito che la puntata di In Camerino pubblicata oggi pomeriggio sarebbe stata scoppiettante. La maestra di danza più temuta della scuola di Amici si è messa a nudo parlando con il ballerino, professionista del programma e sposato con Giulia Pauselli, anche lei storica allieva e professionista. Alessandra Celentano rivela che la danza ha sempre fatto parte della sua vita ma ha sempre avuto un piano B. Infatti, secondo suo padre Alessandro (fratello del cantautore Adriano ndr.) la danza era solo un hobby e nonostante abbia calcato palchi importanti e seguito le orme di grandi maestri sin da piccola, nel suo futuro c’era la medicina. Appassionata delle numerose enciclopedie possedute dal padre, la giovane Alessandra pensava che se non avesse ballato si sarebbe dedicata alla carriera di medico. Riuscite a immaginarvela?

Alessandra Celentano: ”Ecco perché sono severa con i ragazzi” E quegli scontri con De Martino!

La maestra Celentano è da sempre la più temuta di tutti i professori di Amici, considerata la più ”cattiva” e la più severa, la sua personalità l’ha resa un personaggio insostituibile e amato, nel bene e nel male. Ma dietro la sua severità c’è qualcosa di più del tradizionale rigore della danza classica. Alessandra spiega che lei e gli altri professori hanno il futuro dei ragazzi tra le mani, non possono permettersi di essere troppo morbidi. Oltre alle doti fisiche bisogna anche forgiare il carattere dei giovani talenti, in vista delle sfide del futuro e illuderli non serve a niente. Fortunatamente, dice, la sua rigidità viene compresa e molto fiera, rivela che i suoi allievi hanno tutti trovato una strada nel mondo della danza classica.

Penso di non aver sbagliato perché avuto tanti riscontri dai ragazzi che, al momento hanno sofferto e mi hanno detestata, ma poi hanno capito e mi hanno ringraziata. Hanno preso la strada giusta (…) praticamente tutti lavorano. Primo ballerino, solista, corpo di ballo, lavorano tutti.

E Stefano De Martino? Anche lui è stato un allievo (nel 2009), poi professionista della scuola di Maria de Filippi e ora, nonostante abbia appeso le scarpe da ballo, ha una carriera stellare come conduttore e showman. Già quando aveva preso parte alla giuria del serale, Alessandra Celentano non si era trattenuta, ricordandogli di quando gli disse che essendo un po’ scarso come ballerino, sarebbe stato bravissimo come showman. Nell’intervista con Marcello Sacchetta, la maestra torna indietro con i ricordi a quando tra lei e De Martino c’erano dei continui scontri.

Una volta si è persino buttato a terra perché era incredulo per quello che gli avevo detto

Tuttavia, non si era sbagliata sui suoi confronti e davvero De Martino ha intrapreso la carriera televisiva con un successo dietro l’altro. La maestra Celentano non aveva dubbi, dice che non si era sbagliata come non si sbaglia mai sugli alunni che incontra e che è molto fiera del percorso fatto da Stefano e di quello che fa oggi.