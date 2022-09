Integerrima, inflessibile, impassibile perché, a detta sua, è “meglio una dura verità oggi, che un futuro incerto domani”. Alessandra Celentano, storica insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi (ricopre il ruolo dal lontano 2003), chiacchierando con il magazine Oggi ha fatto un bilancio della sua ventennale esperienza televisiva. Come è cambiato l’approccio degli allievi al programma nel corso degli anni, qual è stato il miglior ballerino passato dalla trasmissione, i pronostici sul futuro dei ragazzi e la disciplina ferrea come faro da seguire: questi i temi che ha sviscerato lungo l’intervista.

“Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: “Ti aspettavi fosse così duro?” mi rispondono: “Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto””. In effetti chi affronta il talent non si concede una passeggiata di salute. Si lavora duro ma si raccolgono anche i frutti di cotanto dispendio di energie. A testimonianza di ciò ci sono tantissimi ragazzi che, una volta conclusa l’esperienza nello show, hanno spiccato il volo dando avvio a carriere brillanti e durature.

Sempre a proposito dell’approccio dei talenti ad Amici, Alessandra ha rilevato che negli ultimi anni è aumentata l’impazienza da parte dei ragazzi che “ora vogliono tutto e subito, il successo facile”. Lei gli insegna il contrario, perché sa bene che i grandi risultati si ottengono con fatica e tempo:

“Invece la danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici. E non è colpa loro ma di genitori e insegnanti”.

La severità della Celentano è leggendaria. Per lei essere intransigente è una filosofia di vita tesa al bene dei suoi allievi. Il tutto si riassume nella seguente frase: “Meglio una dura verità oggi, che un futuro incerto domani”. La ‘Cele’ ha quindi rimarcato che la sua inflessibilità non è dettata da scopi personali; è protesa alla crescita degli alunni, seppure spesso tale suo fine non è stato compreso appieno: “Sono schietta e penso di fare del bene, non del male. Sono stata incompresa, vista come cattiva e non come realista“.

Spazio poi ad un aneddoto su suo zio, il mitologico Adriano Celentano. Il ‘Molleggiato’, a detta della nipote, è uno dei tanti telespettatori del talent show di Maria De Filippi. E cosa ne pensa lo zio della sua tempra? “Lui non mi ha mai detto che sono troppo severa. Quando lavora non ce n’è per nessuno e in questo siamo simili”.

Alessandra Celentano: chi è la miglior danzatrice di Amici e la previsione su Stefano De Martino

Capitolo allievi. Quando le viene domandato quale sia stato secondo lei il miglior danzatore/trice di tutte le edizioni di Amici, risponde così: “Anbeta, anche se non è stata una mia allieva”. Infine, largo alle sue note previsioni. Una ha riguardato Stefano De Martino. Alessandra aveva preannunciato che non avrebbe avuto una carriera sfavillante nel mondo della danza: “L’avevo previsto. Gli dissi: “A te piace essere protagonista, vedrai che farai altro”. E così è stato“. Non è stata l’unica previsione che ha azzeccato: “Ci prendo sempre. Dico: “Tu farai la velina” e poi la fanno. “Tu non farai mai niente”, e così succede”.