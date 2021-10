Amici 21, Anbeta ospite dopo le voci di litigio con Maria: cosa si sono dette

Anbeta Toromani è tornata ad Amici come ospite e ha parlato con Maria De Filippi. C’è stato forse un po’ di imbarazzo da parte della ballerina, ma poteva essere semplice emozione. Maria è stata accogliente e calorosa come con tutti gli ex allievi. L’occasione per riaverla nella scuola è stata una gara interna tra ballerini, che hanno dovuto imparare e preparare in un’ora di tempo una coreografia a scelta tra quelle proposte. La Toromani ha messo dei voti alle prove degli allievi e in base a questi voti è stata fatta una classifica.

Anbeta era in collegamento da Napoli, quindi era sullo schermo in studio dove si sono esibiti i ballerini. “Anbeta! Come stai? Sei identica, identica!”, ha esclamato la De Filippi accogliendo l’ex allieva nel daytime. Lei ha risposto così: “Ma non è vero, grazie però non è vero”. Maria ha continuato a scherzare con lei: “Sei pronta a essere severa? Scherzo”. La Toromani sembrava un attimo sorpresa dalla domanda, poi quando Maria ha chiarito che stava solo giocando lei ha risposto così: “Dipende da chi ho davanti”. A questo punto la conduttrice ha spiegato ad Anbeta come si sarebbe svolta la prova e ha fatto entrare il primo ballerino.

Non è la prima volta che un ex allievo o un ex professore torna nella scuola per una gara interna tra allievi. L’anno scorso per esempio c’è stato il ritorno di Garrison e poi anche di Kledi. Certo è che il ritorno di Anbeta ad Amici ha suscitato più curiosità degli altri perché è avvenuto a distanza di pochi mesi dal retroscena sul presunto litigio con Maria De Filippi. Che quest’ultima l’abbia chiamata non a caso? Può darsi, magari ha pensato a lei anche per smentire questo gelo oltre che per stima professionale. Si era tornati a parlare infatti dell’addio di Anbeta ad Amici a causa di una strigliata della padrona di casa.

Adesso che Maria De Filippi e Anbeta Toromani si sono parlate ad Amici, su Canale 5, nessuno potrà più parlare di gelo o distanza fra loro. La ballerina sembrava a suo agio, in verità, magari un po’ emozionata nel tornare, anche se solo in collegamento, nello studio in cui tutto ha avuto inizio per lei. Nella fase dei saluti, inoltre, non si sono dette molto: “Grazie Anbeta, un bacio”, così l’ha salutata Maria.