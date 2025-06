Celentano vs Sacchetta: l’esilarante scontro prima di un’intervista

Si prospetta un’intervista divertente quella che Alessandra Celentano rilascia a Marcello Sacchetta. Il ballerino ha di recente dato inizio al suo podcast In Camerino e la nuova puntata uscirà domani alle ore 13.00 su YouTube. Ogni episodio porta lo spettatore nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo, tramite un determinato volto noto. Dopo Giulia Stabile, arriva il momento della storica insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi, che bacchetta subito il ballerino.

“Con il prossimo ospite volerete”, ha anticipato Marcello, che nel 2022 è diventato padre con la nascita del figlio avuto con la compagna Giulia Pauselli. In queste ore, Sacchetta ha annunciato che l’ospite speciale è proprio la Celentano, che non ha mai rilasciato finora un’intervista in un podcast. L’onore è dato al ballerino, che ha deciso di portare nel suo salotto uno dei volti più amati e discussi della televisione italiana e, in particolare, di Canale 5.

Ma l’intervista inizia con il piede sbagliato. “Ale, allora all’inizio…”, così Marcello tenta di introdurre la Celentano, che però non gradisce il modo con cui si rivolge a lei. “Ale? Marcello, Ale anche no, dai su!”, tuona la storica insegnante di Amici. “Maestra, maestra”, replica subito sconsolato Sacchetta, con tanta pazienza. Il simpatico siparietto, che fa da anticipazione a questa nuova intervista, va avanti con Marcello che propone alla maestra di girare insieme un video da condividere su TikTok, come fa solitamente con i suoi ospiti.

“Ma io non faccio TikTok”, così Alessandra Celentano frena l’entusiasmo del ballerino, che non demorde. Infatti, Sacchetta le fa notare che tutti condividono video sul social network. “Marcello non mi interessa”, replica ancora l’insegnante, che appare irremovibile. Con gli occhi dolci, l’ex ballerino professionista di Amici le chiede di pensarci e lei accetta, con un sorrisetto. Un simpatico momento, che conferma il personaggio che la Celentano porta nel talent show di Maria De Filippi, con tutta la sua ironia.

Come anticipato da Sacchetta con questo video su Instagram, l’intervista sarà disponibile online su YouTube da domani: “Scopritelo nella nuova puntata di “In Camerino”, online Martedì 10 giugno alle 13:00”. Di sicuro, non sarà un’intervista come le altre. La Celentano dà sicuramente filo da torcere al ballerino, come già si può notare da questa introduzione. Ma fa tutto parte del gioco e ormai la maestra è diventata un simbolo per moltissimi telespettatori, nonostante il suo duro carattere.

La Celentano non è solo l’insegnante severa che spesso viene mostrata nel talent show, ma è anche molto altro. Negli anni, la maestra ha dimostrato di tenere molto agli allievi che partecipano al programma, tanto che resta al loro fianco anche dopo il loro percorso in Casetta. Non solo, di recente, Alessandra si sta lasciando andare anche a dolci momenti con i ragazzi.