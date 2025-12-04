Amici 25 anticipazioni: una sfida commuove e viene annullata, alunno sospeso

Domenica 7 dicembre 2025 andrà in onda una nuova puntata di Amici 25, registrata oggi. Le anticipazioni segnalano che nella giuria per la gara canto è stato invitato a votare Cristiano Malgioglio, mentre in quella per la gara di ballo hanno votato in tre: Anbeta, Kledi e Francesca Tocca. La prima si è ritrovata a scontrarsi animatamente con Alessandra Celentano. Intanto, una sfida è stata inaspettatamente annullata, mentre una maglia è stata sospesa, di nuovo.

Amici 25 puntata domenica: Michele si salva, le classifiche canto e ballo

Nessuna eliminazione con le sfide della registrazione di oggi, come riporta SuperGuidaTv. La puntata è iniziata proprio da quella di Alessio, che ha trionfato. Poi è toccato a Michele, che ha avuto lo stesso destino. Rudy Zerbi ha deciso di annullare la sua sfida. L’insegnante, che aveva scelto la sfidante Caterina, che è comunque entrata nella Scuola, ha cambiato idea e ha apprezzato una delle sue esibizioni. Pertanto, Michele non è tornato a casa e avrà modo di fare un’altra sfida settimana prossima. Addirittura pare si siano alzati tutti in piedi e che anche Zerbi si sia commosso. Sono, intanto, finiti in sfida Flavia e Plasma per il canto e Pierpaolo e Giorgia per il ballo.

Classifica gara canto

Lorenzo Riccardo e Valentina Angie Opi Gard Flavia ed Elena Plasma

Classifica gara ballo

Alessio Emiliano Maria Rosaria Alex Paola Anna e Giorgia Pierpaolo

Anticipazioni Amici 7 dicembre 2025: maglia sospesa e scontri in studio

Spazio anche ai compiti assegnati dai professori. Il primo è stato quello di Paola, voluto da Alessandra Celentano. La ballerina ha superato il compito abbastanza bene. Dopo la registrazione, gli insegnanti sono rientrati in studio per il compito di Emiliano, assegnato da Emanuel Lo. Il ballerino, però, non ha ricevuto la sufficienza né dal compagno di Giorgia né dalla Celentano. Così è tornato in Casetta con la maglia sospesa.

Per quanto riguarda, invece, gli scontri, ha attirato l’attenzione quello tra Anbeta e Alessandra Celentano, le quali hanno discusso animatamente dopo l’esibizione di Pierpaolo. Non è mancata la lite tra Rudy e Anna, su Riccardo, che proprio in queste ore è al centro della bufera, accusato di omofobia. La Celentano ha poi litigato anche con Veronica Peparini, per il compito dato a Paola. E, infine, la storica maestra di ballo ha discusso anche con Emanuel, per il compito dato a Emiliano.

Le nuove anticipazioni di Amici 25 segnalano che Maria De Filippi ha dedicato un momento a Gard, il quale ha cantato il suo inedito al pianoforte, dopo aver visto un video che lo ritrae mentre parla della sua bassa autostima. Anche Flavia ha avuto la stessa occasione, a seguito di alcuni commenti negativi ricevuti sui social network. La conduttrice le ha consigliato di aprirsi di più e farsi conoscere meglio al pubblico.