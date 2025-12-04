Amici, scoppia la bufera su Riccardo e Opi: accuse di omofobia e non solo

Scoppia la bufera intorno a due concorrenti di Amici di Maria De Filippi, che attualmente si trovano in Casetta. Stiamo parlando di Riccardo Stimolo e Opi. I due allievi sono, proprio in queste ore, al centro di varie polemiche sul web. Ma cosa sta accadendo? Ebbene i due cantanti, rispettivamente di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, sono accusati di essere omofobi. Tale accusa nasce da commenti da loro condivisi sui social network, ancora prima del loro ingresso nel talent show di Canale 5.

Si sa, partecipare a un programma televisivo comporta anche finire sotto la lente di ingrandimento, in tutto e per tutto. Il pubblico arriva a interessarsi anche al passato di un personaggio della televisione, soprattutto quando si parla di questi talent show e reality show. La bufera è scoppiata, in queste ore, a seguito di un commento che Riccardo ha condiviso sui social nel 2023. Parliamo di due anni fa, ma i telespettatori non perdonano comunque.

L’allievo di Zerbi ha commentato in modo abbastanza discutibile il post di un ragazzo che diceva che avrebbe preso parte al pride a giugno. A svelare tutti i dettagli è stato Giovanni Valenzuela, il quale spiega appunto di essere stato insultato da un concorrente di questa 25esima edizione di Amici. A farglielo notare è stato un suo amico che segue la trasmissione e che ha notato la presenza di Stimolo, il quale è attualmente uno degli allievi più amati e apprezzati, anche dai giudici esterni.

Nel 2023, Giovanni ha pubblicato un post dove chiedeva ai seguaci chi avrebbe partecipato, come lui, al Pride a giugno. Ebbene proprio sotto questo suo video, sono apparsi diversi commenti negativi, tra cui figura ancora oggi quello di Riccardo, che si è lasciato andare a una bestemmia. Giovanni non cita direttamente il giovane cantante, ma lascia che siano i telespettatori a capire di chi si tratta. Infatti, ha messo dei like a tutti coloro che hanno ipotizzato fosse appunto Stimolo.

Ed ecco che poi gli utenti più attenti hanno addirittura trovato il commento che va a confermare che è stato Riccardo. Intanto, questo ragazzo si sfoga, ricevendo tanto sostegno:

“Si tratta semplicemente di rispetto. Io non mi permetterei mai di commentare sotto un post di qualcuno con una bestemmia o un insulto. Perché dovrei venirti a prendere in giro sotto a un post dove nessuno ti ha nominato?”

Alla fine, Giovanni conclude il post facendo notare che chi va in TV deve essere consapevole del fatto che potrebbero uscire fuori questo tipo di situazioni. Ma Riccardo non l’unico a finire nella bufera oggi. C’è spazio anche per Opi, che di recente è riuscito finalmente a convincere Rudy Zerbi del suo talento, anche se la strada ancora è lunga. L’allievo della Pettinelli ha, invece, condiviso alcuni repost misogini, su TikTok. Uno tra questi, ad esempio è: “Da quando Troia è stata distrutta, le sue abitanti si sono sparse ovunque”.