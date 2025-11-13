Amici 25 anticipazioni: un inaspettato ribaltamento, l’intervento di De Filippi

Oggi pomeriggio nello studio di Amici 25 è stata registrata la puntata di domenica 16 novembre 2025. Per la gara di canto hanno svolto il ruolo di giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan, mentre per il ballo Giuseppe Gioffrè e Mariottini. Oltre Ermal Meta, come ospite musicale si è esibiti in studio anche Eddie Brock. Come riportano le anticipazioni di SuperGuidaTv, non c’è stata alcuna eliminazione. A grande sorpresa, Opi riesce finalmente a ottenere il consenso di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Amici 25 anticipazioni, le sfide: nessun eliminato, Opi sorprende tutti

Come il pubblico ha avuto modo di scoprire tramite il Daytime del 12 novembre, dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, Michelle e Pierpaolo hanno superato le loro sfide. Nella puntata di domenica, i telespettatori vedranno anche Maria Rosaria e Opi togliere la maglia rossa. Quest’ultimo ha dovuto svolgere un esame per convincere gli insegnanti di canto. Ebbene, inaspettatamente, sia Lorella che Rudy gli hanno dato la sufficienza. La Cuccarini ha ammesso di aver assistito a un’esibizione diversa dal solito.

Secondo Zerbi questo è dipeso anche dalle assegnazioni. Si è comunque acceso un duro contro tra Anna Pettinelli e Rudy. In ogni caso, Oppi ha superato l’esame ed è rimasto nella Scuola, con la sua insegnante soddisfatta perché è riuscito a far ricredere i suoi colleghi. A detta di Rudy, il ragazzo sarebbe riuscito nell’impresa da solo e senza l’aiuto della Pettinelli, che gli assegnerebbe canzoni sbagliate. Per quanto riguarda Paola, non ha sostenuto la sua sfida, in quanto non era presente in studio.

Amici 16 novembre 2025, chi è in sfida: le classifiche con Maria che rassicura

Sono finiti in sfida questa settimana: Maria Rosario e Pierpaolo tra i ballerini, Michelle e Riccardo tra i cantanti. Quest’ultimo si è proposto per andare in sfida, salvando così Flavia, la quale si è sentita in colpa per questo. Maria De Filippi, però, l’ha rassicurata. Invece, Pierpaolo si è ritrovato in una situazione di parità con Alessio. A risolvere il tutto ci ha pensato Alessandra Celentano, che ha deciso di mandare in sfida Pierpaolo tra i due.

Classifica gara di canto

Gard Valentina Michele Angie Plasma Flavia Riccardo Michelle

Classifica gara di ballo

Alex Anna – Emiliano Alessio Pierpaolo Maria Rosaria

Inoltre, i cantanti hanno presentato i loro inediti di fronte ai rappresentati delle radio di Rds, RTL e Radio 105. Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Amici, Michelle ha cantato Gipsy, Gard ha portato Inferno, Angie si è esibita con Poco, poco, Plasma con Perdere te e Opi con Fahrenheit. Infine, Alessio ha svolto il suo compito, che gli aveva assegnato la Celentano, che non gli ha dato la sufficienza. Emanuel Lo, invece, è apparso soddisfatto del suo allievo.