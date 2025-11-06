Amici 25 anticipazioni 9 novembre: Celentano va via furiosa

Nella giornata di oggi è stata registrata la puntata di Amici 25 che va in onda domenica 9 novembre 2025. Ospiti in studio, secondo le anticipazioni riportate da SuperGuidaTV, sono stati Ornella Vanoni, Diana Del Bufalo e Annalisa come giudici di canto. Presenta anche Virna Toppi per giudicare la gara di ballo. Inoltre, Annalisa si è esibita con il suo nuovo brano Esibizionista. Nessuna eliminazione, ma le classifiche come sempre hanno portato ad altre sfide.

C’è stato un momento di tensione con protagonista Alessandra Celentano, durante un’esibizione da lei assegnato, tanto che ha lasciato lo studio furiosa. La storica insegnante del talent show di Canale 5 ha ridato, inoltre, la maglia a Emiliano. Un momento emozionante, invece, ha visto protagonista Plasma, che ha parlato in collegamento con la mamma, con la quale cerca sempre di mostrarsi forte.

Amici domenica 9 novembre: le sfide, nessun eliminato e classifiche

Pierpaolo, Maria Rosaria, Flavia e Angie hanno vinto e hanno così superato le loro sfide. Dopo le tre inaspettate eliminazioni nella puntata di Amici di qualche settimana fa, ora la situazione appare più serena. Sono finiti in sfida, invece, Michelle e Opi per il canto e Paolo e Pierpaolo per il ballo. Qui di seguito le classifiche che hanno portato a questo risultato.

Gara di canto:

Valentina Angie Gard Riccardo Plasma Michele e Michelle Opi

Gara di ballo

Emiliano Alex Maria Rosaria Alessio Pierpaolo e Anna Paola

Promossi e bocciati nei compiti dei prof: Celentano furiosa

Riccardo ha eseguito il compito che gli ha assegnato Lorella Cuccarini e l’ha superato. Alex, invece, si è esibito per volere di Alessandra Celentano, ma Emanuel Lo gli ha dato un 4. La maestra ha comunque fatto notare che il ballerino sta migliorando e lavorando bene. Non solo, su domanda di Maria De Filippi, la Celentano ha ammesso che in futuro potrebbe pentirsi di non averlo preso nella sua squadra. La Celentano ha assegnato un compito anche ad Alessio e si è accesa una forte discussione tra tutti i professori di ballo. La storica maestra si è arrabbiata talmente tanto che, non appena è finita la registrazione, è andata via dallo studio “infastidita”.