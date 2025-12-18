Amici 25 anticipazioni: chi è costretto a lasciare lo studio e chi si ‘salva’ (per ora)

Oggi è stata registrata l’ultima puntata di quest’anno di Amici 25, che precede il Natale e il Capodanno. Infatti, i cantanti hanno fatto i loro auguri al pubblico con un’esibizione di gruppo, seguiti dai ballerini. In onda domenica 21 dicembre 2025, sempre nel pomeriggio, la registrazione ha visto come giudici della gara ballo Angelo Madonia e Garrison, mentre per quella di canto Arisa. Quest’ultima ha avuto modo anche di esibirsi come ospite. E non solo lei. Lo studio di Canale 5 ha riaccolto Jacopo Sol, allievo della passata edizione, che è tornato per cantare Gran Finale. Non sono mancati i momenti di tensione, come una maglia sospesa e gli ultimi posti delle classifiche, tra liti e scontri con protagonisti i professori.

Anticipazioni puntata Amici 21 dicembre: Flavia deve lasciare lo studio

Come riporta SuperGuidaTv, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia a Flavia. Una sospensione, questa, inaspettata per tutti. A oggi la sua insegnante la vede insicura e c’è qualcosa che purtroppo non la convince. L’allieva si è difesa, non dicendosi d’accordo. Inoltre, Flavia è convinta che la sua insicurezza dipenda anche da alcuni momenti legati alla sua giovane età (ha 19 anni). Per questo, ha proposto lei stessa di esibirsi. La proposta è stata accettata, ma la Pettinelli le ha comunque ritirato la maglia. Così, Flavia ha dovuto lasciare lo studio, sebbene in studio il pubblico si sia addirittura alzato in piedi dopo la sua esibizione.

Classifiche delle gare di canto e ballo, le sfide

Nel corso di questa puntata, vedremo solo Gard fare la sua sfida, vincendo contro il suo sfidante, Rodrigo. Quelle di Angie, Paola e Giorgia – tutte concluse positivamente – vanno in onda con i Daytime. Tramite le nuove gare, sono finiti in sfida Opi e Riccardo per il canto e Anna e Giorgia per il ballo.

Classifica gara canto

Michele Valentina Angie , Caterina ed Elena Plasma Lorenzo e Opi Riccardo

Classifica gara ballo

Emiliano Pierpaolo Alex Paola Maria Rosaria Alessio e Giorgia Anna

Gossip e liti tra i prof, Emiliano si ‘salva’ per ora

Non c’è stata alcuna svolta legata al compito tanto discusso che Emanuel Lo ha assegnato a Emiliano nella scorsa puntata, contro il volere di Alessandra Celentano. Sembra che per il momento il giovanissimo ballerino si sia salvato. Le anticipazioni di Amici 25 segnalano che Maria De Filippi si è concentrata, invece, sull’amicizia nata tra due allievi, Gard e Lorenzo. Infatti, la conduttrice ha deciso di far spostare i banchi per farli sedere vicini. Gli scontri hanno, intanto, visto protagonisti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, per via dei voti che la seconda ha dato a Caterina e Angie. Durante queste liti, sarebbero emerse anche delle “vecchie ruggini”.