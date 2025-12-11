Amici 25 anticipazioni: prof di ballo tra accesi scontri, sfide, strascichi di Luk3

Nella nuova registrazione di Amici 25, che andrà in onda domenica 13 dicembre 2025, sono stati ospiti in studio Luk3 e Carl Brave. Il primo ha ironizzato sul suo percorso durante la passata edizione, dicendo di temere una sfida imminente da parte di Anna Pettinelli. Hanno ballato, nel corso della sua esibizione, i suoi ex coinquilini, Francesco, Chiara e Alessia. Non ci sono dettagli legati a lui e alla sua relazione con la Pecchia, oggi ballerina professionista del programma. Intanto, le anticipazioni segnalano che hanno giudicato la gara di canto Orietta Berti e Michele Bravi, mentre quella di ballo Maura Pararo e Rebecca Bianchi. Tra classifiche e compiti, non sono mancati gli scontri tra i professori, secondo le anticipazioni.

Amici 25 puntata domenica 13 dicembre 2025: le classifiche

Secondo quanto riporta SuperGuidaTv, nessuna eliminazione anche in questa puntata di domenica prossima: sia Giorgia che Plasma hanno superato le loro sfide, dopo le gare della scorsa puntata. Tramite le nuove classifiche, sono finiti hanno iniziato a indossare la maglia rossa Giorgia, Angie, Gard e Paola. Gli ultimi due si sono proposti per andare in sfida.

Classifica gara canto

Caterina Riccardo Valentina Lorenzo e Michele Elena Opi Gard e Flavia Angie

Classifica gara ballo

Emiliano Pierpaolo Alex Alessio Maria Rosaria Anna e Paola Giorgia

Dopo l’esibizione di Pierpaolo, che finalmente è riuscito a evitare gli ultimi posti della classifica, si è accesa una lite tra i professori di ballo. Veronica Peparini ha difeso il suo allievo dai commenti negativi di Emanuel Lo e Alessandra Celentano sulla tecnica. Quest’ultima si è comunque detta felice di sentire i giudici parlare positivamente di lui.

Nuova registrazione di Amici, anticipazioni: Alessio al centro di scontri

Per quanto riguarda i compiti, Alessio si è esibito su richiesta di Alessandra Celentano. Si accesa una discussione tra gli insegnanti, con Lorella Cuccarini che ha detto la sua, vedendo una certa differenza di altezza tra il ballerino e Giulia Pauselli. Emanuel Lo, intanto, ha deciso di girare il compito a Emiliano. E si sono accesi così altri scontri. Entrambi i ballerini alla fine si sono dovuti posizionare al centro studio e mostrare le linee del loro corpo, tra muscoli e collo del piede. Per Emanuel la prova è stata comunque superata da Alessio, mentre per la Celentano no.