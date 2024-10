Amici 24, Zerbi smonta Pettinelli: “Sei una Celentano tarocca”

Anche in quest’edizione di Amici, la rivalità tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli è più intensa che mai. Nonostante il talent show sia iniziato solo da poche settimane, i due professori hanno già avuto diversi scontri, soprattutto a causa delle ripetute critiche di Zerbi verso Nicolò, uno degli allievi della speaker radiofonica. Questa volta, però, è stata la Pettinelli a puntare il dito contro uno dei cantanti di Rudy, ovvero il tiktoker Diego Lazzari. Ma, cos’è successo esattamente? Nel daytime di Amici andato in onda oggi, 15 ottobre, Anna ha fatto recapitare una lettera a Diego, scatenando l’ira di Rudy.

La Pettinelli ha assegnato a Diego il brano “(I Can’t Get No) Satisfaction” della band The Rolling Stones, così da poter finalmente vedere quell’energia che, a suo parere, gli manca sul palco. Il cantante è entrato immediatamente in crisi, confrontandosi con il suo professore. Al che, Zerbi si è scagliato duramente contro la Pettinelli, accusandola di voler imitare a tutti i costi Alessandra Celentano. Tuttavia, secondo Rudy, a differenza della Maestra, le mancherebbe autenticità. Ecco le sue parole:

Questa lettera è un tranello. La Pettinelli aspirerebbe ad essere la Celentano della musica. Però la Pettinelli ha una grave mancanza rispetto alla Maestra Celentano: l’essere dritta, l’essere vera fino in fondo. Lei scrive una lettera finta buona e costruttiva, poi ti dà un pezzo che è completamente fuori dalle tue corde. Questo pezzo è palesemente un tranello. Noi il compito della finta Celentano della musica l’accettiamo, perché noi lavoriamo sempre su tutto.

Dopodiché, Zerbi ha voluto riscrivere la lettera della Pettinelli, facendogliela consegnare in sala canto. Nel messaggio, Rudy ribadiva gli stessi concetti detti a Diego, definendola una “st*onza” e la “Celentano tarocca del canto“. La risposta di Anna, ovviamente, non è tardata ad arrivare:

Invece di mandare delle lettere, visto che io sono qua, perché Rudy non viene a parlare con me? Così gli spiego che secondo me è una canzone che Diego può fare benissimo e che è soltanto un problema di codardia del suo professore. Mi dispiace caro Rudy, tu non hai coraggio. La prossima volta vieni in sala a parlarmi invece di mandare lettere del cappero, ciao!

A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata di Amici per vedere l’evoluzione di questo confronto a distanza tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Amici 24: ecco chi ha scritto il bigliettino a Luk3

Durante il quotidiano di Amici, è stato anche svelato il destinatario di uno dei misteriosi bigliettini letti nell’ultima puntata del pomeridiano. Il cantante Luk3 ha ricevuto messaggio anonimo, in cui uno dei suoi compagni gli confessava di essere interessato a lui. Dopo alcune indagini tra gli allievi, Alessia ha poi ammesso in privato a Senza Cri di essere l’autrice del biglietto. Pur non sentendosi ancora pronta a parlare apertamente con il cantante, la ballerina ha raccontato di sentirsi sollevata dopo aver espresso i suoi sentimenti. Alessia avrà il coraggio di dire la verità a Luk3? Chissà…