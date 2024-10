Amici 24, Zerbi pessimo con Pettinelli: interviene la produzione

Ennesimo teatrino evitabile di Rudy Zerbi ad Amici. Nel daytime andato in onda su Canale 5 oggi, lunedì 28 ottobre, Anna Pettinelli ha convocato i cantanti per fare alcuni esercizi di allenamento. Prima, gli ha chiesto di scrivere delle barre in 15 minuti sulla canzone “Ragazzo fortunato” di Jovanotti, per poi cantare il risultato finale davanti a tutti. I ragazzi si sono trovati in difficoltà, considerandola una prova quasi impossibile, visto il poco tempo a disposizione per scrivere un testo. Dopo, li ha fatti partecipare ad una staffetta musicale, esibendosi sul brano “Cinque gocce” di Rkomi e Irama.

Mentre i ragazzi erano impegnati a cantare insieme in studio, Rudy Zerbi è entrato all’improvviso indossando una barba finta e tenendo in mano una bacchetta, imitando Beppe Vessicchio. “Ferma tutto, fermatevi vi prego. Ero su che assistevo a questo scempio della Vessicchia tarocca”, ha detto Zerbi. A questo punto, la Pettinelli si è innervosita e ha risposto: “Non dire niente, non voglio neanche respirare la sua aria, è una cosa che mi fa senso”. A causa del clima testo tra urla e liti, è intervenuta una ragazza della produzione, che ha chiesto agli allievi di tornare in Casetta poiché questa discussione “non li riguardava”.

Durante l'allenamento della prof Pettinelli con i cantanti il prof Rudy Zerbi entra in studio! #Amici24 pic.twitter.com/daUCCOo3lr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 28, 2024

In un primo momento, anche la Pettinelli ha lasciato lo studio, ma poco dopo è rientrata per scontrarsi nuovamente con Zerbi. “Quali competenze hai per dare questi giudizi?”, ha insistito Zerbi. “Sei scorretto, è solo un allenamento! Quante volte hai detto a un allievo di essere stonato? Sei incoerente”, ha esclamato la speaker radiofonica. Solo allora Zerbi ha capito che non ci sarebbe stata alcuna classifica o votazione, ma che si trattava di un semplice esercizio. A quel punto ha fatto un passo indietro, permettendo alla collega di continuare con l’allenamento. Insomma, una figuraccia per Zerbi, che pare aver solo colto l’occasione per mettersi in mostra e inscenare un siparietto evitabile. I confronto in studio tra la prof Pettinelli e il prof Zerbi continua… #Amici24 pic.twitter.com/vAy0IGDaLO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 28, 2024 Come se non bastasse, Rudy ha successivamente chiamato Nicolò in studio per attaccare ancora una volta la sua insegnante, Anna Pettinelli. Nella puntata di domenica, il cantante è arrivato primo in classifica con un brano assegnato dalla produzione. A tal proposito, Zerbi ha voluto sottolineare che, con la canzone scelta dalla Pettinelli, “Uptown Funk”, il risultato non sarebbe stato lo stesso. Secondo il professore, Anna non sta facendo bene all’allievo e le sue assegnazioni sarebbero addirittura controproducenti.

Appena saputo di questo confronto, la Pettinelli ha voluto incontrare Nicolò. “Mi dispiace per quello che è successo questa mattina. Non è un educatore, voleva solo screditare me. Non voglio che questo generi in te insicurezza. A me chi se ne frega, non ho 18 anni e ho le spalle larghe, non mi faccio impressionare da Rudy Zerbi. Però mi dispiace, vuole proprio metterti in difficoltà, perché ti vede come un pericolo per i suoi”, ha spiegato la speaker radiofonica al cantante, visibilmente infastidita dal collega.