Amici, Amadeus brilla: ma un dettaglio con Maria fa rumore, perché

Oggi, domenica 27 ottobre, è andata in una nuova puntata del pomeridiano di Amici, particolarmente speciale per la presenza di Amadeus come giudice esterno di canto. Come ogni settimana, infatti, Maria De Filippi ha dato il via alle gare di canto e di ballo, chiamando Virna Toppi per i ballerini (appena annunciata come concorrente di Pechino Express) e, per i cantanti, il celebre conduttore. Un ritorno super apprezzato in Mediaset, che ha dato vita ad un incontro unico tra due colossi della televisione italiana, ovvero Amadeus e Maria De Filippi. La notizia ha sorpreso anche gli allievi, che si sono trovati davanti il direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo, dove ha dato spazio a tanti giovani talenti.

Nel corso della puntata, Amadeus ha giudicato con grande competenza gli allievi della Scuola dando consigli utili e dritti al punto per chi sta cercando di farsi strada nel mondo della musica. Sui social, il pubblico ha adorato questa versione da “giudice” di Amadeus, apprezzando la sua esperienza e il suo stile diretto. In tanti hanno già chiesto a gran voce un suo ritorno ad Amici, sperando di rivederlo impegnato nel supporto ai giovani talenti, soprattutto dopo il suo addio a Sanremo.

Tuttavia, un dettaglio in particolare della partecipazione di Amadeus ad Amici ha catturato l’attenzione degli spettatori. Appena entrato in studio, è stato accolto con un affettuoso abbraccio da Maria De Filippi, che ha colto l’occasione per promuovere il suo nuovo libro “Ama”, dove il presentatore svela i retroscena del Festival della Musica Italiana, raccontando anche momenti della sua carriera e della sua vita privata. Inoltre, la De Filippi ha anche ricordato l’appuntamento serale sul Nove con Chissà chi è, il quiz game condotto da Amadeus.

Nessun accenno, invece, al ritorno de La Corrida sul Nove con Amadeus. Mercoledì 30 ottobre, infatti, partirà la nuova edizione dello storico programma, che dovrebbe proseguire poi per otto puntate fino al 18 dicembre. Ebbene, alcuni spettatori puntigliosi hanno puntualizzato che Maria potrebbe aver evitato di menzionarlo per una ragione precisa: sembra, infatti, che anche lo speciale Amici-Verissimo “This is me” sia previsto per la prima serata del mercoledì, con la prima puntata attesa per il 13 novembre.

Ad ogni modo, bisogna ricordare che si tratta solo di supposizioni del mondo del web. Amadeus pare essersi trovato molto bene ad Amici, ringraziando pubblicamente anche Lorella Cuccarini per avergli dato l’opportunità di apparire per la prima volta nella sua Domenica In durante gli anni ’90.