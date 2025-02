Amici 24, TrigNo si oppone ad Argentero: crisi post puntata

Il Daytime di oggi di Amici 24 mostra quanto accaduto nell’ultima fase della puntata che ha iniziato ad andare in onda domenica. Come al solito, l’ultima parte che va in onda con i Daytime di lunedì e martedì viene condotta da Lorella Cuccarini. Tre cantanti si sfidano di fronte ad alcuni esponenti delle radio per il Torneo Inediti. Rudy Zerbi propone Vybes, Cuccarini opta per Senza Cri, Anna Pettinelli sceglie TrigNo. I tre allievi si esibiscono con i loro nuovi inediti. Il singolo scelto è quello di Senza Cri, seguita da Vybes e poi TrigNo.

Quest’ultimo deve riflettere su ciò che è accaduto in puntata, durante la quale è finito ultimo anche nella classifica della classica Gara di canto. Tornato in Casetta, TrigNo entra in crisi e non trattiene le lacrime. Luca Argentero gli ha consigliato, in studio, di studiare tanto. Nel Daytime di oggi, il cantante appare sconfortato e Chiara lo raggiunge in cortile. TrigNo non è d’accordo con la classifica, in quanto ritiene di non essere stato il peggiore e di non meritare l’ultima posizione. “Mi ha fatto schifo questa puntata”, afferma arrabbiato l’allievo di Pettinelli.

A cercare di tirargli su il morale ci pensa anche Alessia, la quale gli fa i complimenti per la sua esibizione. TrigNo, però, lamenta di essere stato difeso dalla Cuccarini in puntata, anziché dalla sua professoressa. Poi il cantante si confronta con Nicolò, a cui fa i complimenti per aver avuto a sorpresa l’opportunità di accedere già al Serale. “A me non capitano mai queste cose qua”, ironizza con un tono triste TrigNo. A questo punto, la Pettinelli – che ha consegnato la maglia del Serale a Nicolò – vuole un confronto con l’altro suo allievo.

“Non bastano gli occhi azzurri e il timbro di voce graffiato. Oggi ci sei, domani no. Va avanti chi ha tecnica”, spiega Anna. In quanto è finito ultimo in classifica, TrigNo è attualmente in sfida e non appare preoccupato per questo. Anzi, crede che riuscirà a scamparla. “Se canti come oggi non credo”, tuona la Pettinelli. TrigNo se la ride e corre ad abbracciarla.

Bellissima accoglienza per Francesco, il quale è entrato nel talent show di Maria De Filippi per volere di Raimondo Todaro, rimasto senza un allievo nella sua squadra dopo l’uscita di Alessio. Gli altri allievi lo accolgono con sorrisi e applausi. “Sei proprio il ballerino che cercavo. Sei il ballerino”, dichiara Emanuel Lo durante il loro primo confronto in sala prove. “Penso tu possa battere tutti, da parte mia sappi che l’appoggio ce l’hai”, conclude l’insegnante. La clip viene mostrata anche agli altri ballerini e Daniele appare deluso a differenza dei suoi coinquilini.