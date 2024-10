Amici 24, Trigno sbotta con Ilan: “Pezzo di m*rda, vuoi sabotarmi”

Nonostante la nuova edizione di Amici sia appena iniziata, le tensioni in Casetta sono già alle stelle. Per gli allievi è fondamentale esibirsi al massimo delle proprie capacità per guadagnarsi un posto nella Scuola, ma questa pressione spesso li porta a scontrarsi anche per motivi apparentemente banali. Cos’è accaduto esattamente? Nel daytime andato in onda oggi, venerdì 11 ottobre, si è vista una discussione accesa tra i cantanti Trigno e Ilan. I due sono arrivati a litigare pesantemente per via dell’aria condizionata: Trigno, sentendosi male di prima mattina durante gli allenamenti, ha accusato il compagno di stanza di aver lasciato l’aria accesa per tutta la notte, portando così danni alla sua voce.

Dopo essere tornato in Casetta, Trigno si è scagliato direttamente contro Ilan: “Vaffanc*lo Ilan, pezzo di m*rda, che ca**o metti l’aria condizionata di notte? Ho le tonsille grosse e mi sento la febbre. Mi sono fatto il c*lo come una capanna per essere qua, non mi faccio fo*tere le performance”. Dopodiché, ha perso ancora di più la pazienza quando il cantante ha cercato di giustificarsi senza chiedergli subito scusa. Al che, Ilan si è sfogato con i suoi compagni, ammettendo di sentirsi male anche lui e di non capire perché Trigno possa pensare che voglia sabotare le sue esibizioni.

“Questa si chiama parac*lata. C’è modo e modo di dire le cose, è palese che mi dispiace. Sicuro hai perso la voce per me? Perché a me sembra che tu abbia sempre meno voce. Ogni volta dici che non hai voce”, ha poi detto Ilan, insinuando che Trigno stesse cercando di attribuirgli la colpa per un’eventuale brutta performance. A causa di questa discussione, il figlio di Gabriele Muccino ha dimenticato di avere lezione, arrivando in ritardo e perdendosi così una sessione di canto.

TRIGNO e Ilan di mattina hanno una discussione #Amici24 pic.twitter.com/YacZOK9n4a — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2024

La perdita della lezione ha mandato Ilan in crisi, tanto da farlo scoppiare a piangere in Casetta. Vedendo il suo amico così provato, TrigNo si è avvicinato per fare pace, abbracciandolo e offrendo di cedergli la sua ora di lezione per permettergli di recuperare la giornata persa. Insomma, l’amicizia alla fine ha avuto la meglio su tutto e i due sono riusciti a mettere da parte le loro divergenze.