Amici 24, Ilan e Trigno si sono baciati? Web impazza: “Bellissimi!”

Come ogni anno Amici di Maria de Filippi non smette mai di sorprendere. E anche questa edizione ci sforna quotidianamente colpi di scena inaspettati, come quello del bacino che si sono dati TrigNO e Ilan poco prima della pubblicità. Il tutto è successo nelle scorse ore durante la registrazione di Amici 24 che andrà in onda domenica 13 ottobre su Canale 5 nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14.

Tante le news per la prossima puntata, e ce le svela tutte Superguidatv, che puntualmente aggiorna i fan del talent di quanto succede nella scuola. Tra le super novità previste per domenica ci sarà Virginio come super ospite musicale, mentre Gaia De Martino porterà in scena una meravigliosa coreografia. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo dritti al punto: perchè Ilan Muccino e Trigno si sono baciati?

Negli ultimi giorni in effetti abbiamo visto i primi gossip amorosi nella casa di Amici, ma la protagonista è sempre stata Rebecca, ballerina di cui tutti sembrano essersi innamorati. Infatti, è spuntato anche un bigliettino misterioso consegnato direttamente da Maria De Filippi alla ragazza, la quale ha poi indagato per giorni prima di scoprire chi fosse il corteggiatore anonimo che voleva conoscerla meglio, secondo quanto diceva la dedica.

Secondo quanto ci svela sempre Superguidatv, anche la prossima puntata di amici in onda domenica 13 ottobre 2024 sarà ricchissima di novità, e alcune vedranno ancora Rebecca come protagonista, dato che la ragazza sembra essersi presa una cotta per Sebastian (in puntata verrà mostrato un video dei suoi apprezzamenti). Non solo! Superguidatv ci svela anche una chicca sul gioco dei palloncini, “Dimmi la verità”, in cui Alessia riceverà un messaggio negativo di qualcuno che la accusa di essere troppo “maestrina”. Si ritorna poi a Rebecca, che aprirà un biglietto dedica da parte di Nicolò.

E infine, il momento più atteso, quello in cui Ilan e Trigno si sono baciati in puntata, poco prima della pubblicità. Superguidatv precisa che il momento è avvenuto mentre entravano i cantanti per proporre i loro inediti. Pare che il gesto sia stato fatto “per fare gossip”, come avrebbe ammesso Trigno, ma i social stanno già volando: c’è chi scrive che loro due saranno l’unica vera coppia di quest’anno, e chi invece è rimasto stupito da questo gesto inaspettato.

Non ci resta dunque che attendere la prossima puntata di Amici 24 per scoprire qualche dettaglio in più, aspettando evoluzioni da questo…timido rapporto. Insomma, se son rose fioriranno!