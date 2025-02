Amici 24, torna il sereno tra Raffaella e Alessia: cosa si sono dette

Nel corso del daytime di Amici andato in onda questo pomeriggio, venerdì 28 febbraio, i fans del celebre talent show di Maria De Filippi hanno assistito a un chiarimento che in molti attendevano da tempo. Protagoniste del confronto sono state Alessia Pecchia e Raffaella Mitaritonna. Come ricorderanno molto bene i telespettatori più affezionati, ultimamente le due ballerine si sono allontanate per “colpa”, se così si può dire, di un terzo allievo della scuola, ovvero Luk3. Oggi però, a fare il primo passo è stata proprio la Mitaritonna che, evidentemente rammaricata per la situazione decisamente tesa che si è venuta a creare con la sua compagna di avventura, ha deciso di prendere di petto la questione e di tentare di chiarire con Alessia.

Cosa si sono dette Alessia e Raffaella

Come anticipato e come si può vedere anche nella clip condivisa dalla pagina di Witty Tv nelle ultime ore, oggi, venerdì 28 febbraio, è andato in onda il confronto tra le due ballerine. A creare tensioni tra le due, come affermato poc’anzi, è stato l‘interesse mostrato da Luk3 nei confronti di Raffaella.

Un atteggiamento che non ha certo fatto piacere alla Pecchia, dal momento che la sua frequentazione con il giovane cantante era finita da pochissimo tempo. A testimonianza del malessere di Alessia, all’inizio della sopracitata clip sono stati riportati alcuni dei momenti più difficili vissuti dalla ballerina negli ultimi giorni. Brevi filmati e immagini dai quali si percepisce molto bene la sofferenza di Alessia alla sola visione di Luk3 insieme a un’altra ragazza dopo così poco tempo dal loro allontanamento. Un fatto che, com’è facile immaginare, ha anche creato una certa freddezza nel rapporto tra Alessia e Raffaella.

Proprio per questo motivo oggi, dopo averci pensato a lungo e aver chiesto consiglio anche a Nicolò, Raffaella ha preso coraggio ed è andata a parlare con Alessia. “Innanzitutto ti chiedo scusa, non riesco a sopportare la situazione che c’è. […] Io sono sempre andata d’accordo con tutti, quindi mi fa strano avere una persona con cui magari io non vado d’accordo, non è nella mia indole”, sono state le prime parole pronunciate da Raffaella.

“Per quanto riguarda lui, io capisco che tu dici ‘mi ha mancato di rispetto’ […] messa dalla tua parte avrei pensato lo stesso e forse avrei reagito anche peggio conoscendomi. […] Io a oggi non penso di iniziare una relazione con lui. […] Io non sono qui per farmi una relazione”, ha poi aggiunto la Mitaritonna nel tentativo di spiegare meglio le sue reali intenzioni.

A quel punto, Alessia ha preso la parola per far sapere alla coinquilina che cosa avesse pensato e provato in questi giorni, e di conseguenza il motivo dietro il suo atteggiamento nei suoi confronti: “Ci sono rimasta un po’ così perché sapevi che qualcosa c’era. Io mi rendo conto che non posso controllare quello che fanno le altre persone […] non posso gestire quello che fa Luca. Ci rimango male nel momento in cui una situazione si chiude due giorni prima e lo vedo in atteggiamenti non soliti con un’altra persona […] Io qui sono venuta per fare altro e quindi stare male o sabotarmi da sola il percorso non è giusto per me stessa.”

Per concludere, Alessia ha fatto anche un passo avanti nei confronti di Raffaella, sottolineando di essere sempre pronta ad aiutarla, per qualsiasi cosa:“Se vedi un po’ di freddezza, l’unica cosa che ti posso dire è di comprenderla un po’ ma lo sai che se ti serve qualcosa io sono sempre disponibile.” Insomma, come dice il famoso detto “tutto è bene quel che finisce bene”. Le due allieve si sono definitivamente chiarite e alla fine del confronto si sono anche regalate un bell’abbraccio.