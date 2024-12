Amici 24, Teodora rompe il silenzio: bordata a Emanuel (e non solo)

Ieri, domenica 22 dicembre, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Amici prima della pausa natalizia. Quest’ultimo appuntamento del 2024 ha visto l’eliminazione di una delle allieve più amate di quest’anno: Teodora. Tuttavia, più che la sua uscita, è stata la modalità con cui è stata eliminata a indignare il pubblico.

Che cos’è successo esattamente? Dopo aver finalmente vinto una sfida rimasta in sospeso per settimane a causa di un infortunio, Teodora è stata subito rimessa in gioco in una sfida immediata voluta da Emanuel Lo. Il prof ha deciso di farla confrontare con Giorgia, una ballerina di hip hop che gli piaceva particolarmente, sostenendo che fosse arrivato il momento per Teodora di lasciare la Scuola.

Amici, Teodora lancia una frecciatina dopo l’eliminazione: cos’ha fatto

Il giudice esterno, Marcello Sacchetta, ha dato la vittoria a Giorgia, decretando così l’eliminazione di Teodora. Il problema? Emanuel Lo non aveva bisogno di eliminarla per far entrare Giorgia, perché aveva ancora un banco libero. In più, era appena uscita da un infortunio e aveva già affrontato una sfida. Per questo in tanti si sono chiesti perché non si potesse aspettare la prossima puntata, scatenando un bel po’ di critiche contro il coreografo. Adesso, a rompere il silenzio è stato proprio Teodora e lo ha fatto in modo piuttosto pungente.

Dopo aver lasciato la Casetta di Amici, Teodora ha riavuto possesso del suo telefono e dei suoi profili social, e un dettaglio non è sfuggito ai fan del programma. La ballerina ha condiviso su TikTok un repost in cui viene paragonata ad altri ballerini di edizioni passate che, nonostante evidenti lacune, hanno avuto la possibilità di arrivare al serale. Una possibilità che a lei, invece, è stata negata, essendo stata eliminata durante il pomeridiano in maniera piuttosto discutibile.

Nel video appaiono alcuni ballerini molto criticati all’epoca delle loro partecipazioni, come Rosa Di Grazia di Amici 20 e Nicholas Borgogni, concorrente della scorsa edizione. Il gesto di Teodora ha diviso il pubblico: da una parte c’è chi l’ha apprezzato, dall’altra chi l’ha criticata, trovando inutile tirare in mezzo altri ex allievi. Nicholas, Rosa o magari lo stesso Emanuel Lo risponderanno alla frecciatina? Chissà…