Amici 24, scoppia caso censure: scene tagliate su alcuni allievi e il web insorge

Si parla di censure al Serale di Amici 24, in queste ultime ore. Sabato scorso è andata in onda la puntata che precede la semifinale e i telespettatori hanno notato che alcuni momenti sarebbero stati censurati dalla produzione. A intervenire sul caso ci ha pensato Luca Jurman, che ormai da diverso tempo commenta negativamente le vicende legate al talent show di Maria De Filippi su Canale 5, usando le piattaforme social.

Solo qualche giorno fa, l’ex insegnante del programma si era espresso in modo per nulla positivo su TrigNo e Nicolò. Nelle scorse ore, ecco che Jurman è tornato a parlare del talent show. Questa volta ha parlato di un particolare episodio legato alla puntata andata in onda lo scorso 26 aprile. Secondo quanto si apprende sui social network, tramite alcuni fan che erano presenti alla registrazione, la produzione avrebbe tagliato alcune critiche che Rudy Zerbi avrebbe espresso nei confronti di Nicolò in fase di montaggio.

In questa occasione, lo storico professore di Amici di Maria De Filippi avrebbe dichiarato che il cantante non avrà futuro in questo lavoro fuori dal programma. Su X, un utente che pare convinto che la produzione abbia tagliato questo commento si scaglia contro anche contro ‘Queen Mary’. Non solo, sempre secondo questi telespettatori, sembra che Zerbi abbia eliminato dei commenti critici che aveva scritto sul suo profilo Instagram.

“Rudy ha cancellato messaggi sotto al suo post inst dove accusavano la produzione di aver tagliato le scene dove insulta Nicoló”, così un fan riporta questo strano caso. A questo punto, il pubblico chiede che almeno nel corso delle puntate che vanno in onda ci sia sincerità e non tagli. Qualcuno scrive:

“Appena recuperato la puntata e come avevo previsto, così come hanno tagliato la stro**ta di Amadeus, hanno tagliato quella di Rudy e ovviamente tagliano solo quello che conviene a loro per non apparire male”

Qualcun altro scrive che la produzione avrebbe tagliato anche un commento fatto dalla De Filippi a TrigNo. Si parla anche un altro intervento, quello di Cristiano Malgioglio a favore di Antonia. C’è da dire che questi tagli potrebbero essere avvenuti per una questione di tempistiche della messa in onda. Ma non è tardato ad arrivare il commento di Jurman, che anche questa volta ha preso la palla al balzo per attaccare il talent show, durante una diretta su Twitch.

L’ex insegnante di Amici crede che “dovrebbero rimettere le cose live, perché la post-produzione oggi maschera troppo”. Jurman ha approfittato del momento per scagliarsi direttamente contro Mediaset:

“Prima o poi i conti tornano, cari miei avvocati di Mediaset, invece di farmi tutta quella causa dove state facendo diventare matto Alessandro… e tutti noi per cercare di difenderci da una SLAPP, perché la vostra è una SLAPP, per difenderci da un qualcosa di ingiusto totalmente, il diritto di critica, allora cambiate le cose mettete le cose fate in modo che nessuno vi critichi in questo modo negativo vi critichi in modo positivo mettete gente competente gente meritocratica ragazzi che meritano perché c’è ne sono tanti in tutta Italia …”

Jurman crede che fuori ci siano altri ragazzi che meriterebbero di stare all’interno del talent show, a differenza di quelli che ogni anno vengono scelti dai professori.