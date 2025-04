Amici, Jurman al veleno: “È una m*a”, nel mirino TrigNo e Nicolò

Luca Jurman torna ad attaccare Amici di Maria De Filippi. In queste recenti edizioni del talent show di Canale 5, l’ex professore si ritrova spesso a lanciare critiche gratuite e anche abbastanza forti agli allievi. Non solo, spesso Jurman si lascia andare ad accuse legate alle scelte della produzione e degli insegnanti attualmente in carica. Ora nel mirino dell’ex professore del talent sono finiti TrigNo e Nicolò, per i quali ha espresso un’opinione negativa, usando parole un po’ troppo pesanti.

Di recente, Luca aveva condiviso un commento negativo su Luk3, ormai ex allievo di Lorella Cuccarini. Anche a lui ha riservato parole abbastanza forti. In queste ore, durante una diretta su TikTok, l’ex professore del programma ha deciso di stroncare TrgiNo e Nicolò, i quali gareggiano nella stessa squadra. I due giovani cantanti sono entrambi allievi di Anna Pettinelli e, per il momento, gli unici concorrenti della loro squadra.

Mentre si parla di una fusione tra PettiLetti e CuccaLo, Jurman ha commentato la quinta puntata, andata in onda sabato scorso. Durante questo appuntamento, Anna Pettinelli ha nuovamente puntato su un duetto con protagonisti i suoi due allievi. I fan del programma stanno apprezzando molto le esibizioni che TrigNo e Nicolò condividono. Anche i giudici esprimono opinioni positive, fatta eccezione per l’ultimo duetto, visto che Cristiano Malgioglio non ha dato loro il suo voto.

Al contrario, Jurman ha trovato questa scena proprio inguardabile. Addirittura, l’ex professore di Amici di Maria De Filippi ha ironizzato dubitando che questa esibizione possa davvero essere avvenuta:

“Non è vero. Ma dai, ragazzi! È uno sketch, non può essere vero. No, ragazzi, dai… veramente! Ma io veramente il giorno di Pasqua devo fare questa cosa?”

Jurman è poi entrato nel dettaglio, citando direttamente i due giovani allievi ed esprimendo per l’ennesima volta un commento pesante sul talent show:

“Nicolò… Posso capire TrigNo che nella sua follia… Questo è Zelig. Non stiamo facendo la reaction di Amici. Ma Zelig travestito da Amici. Perché umiliarlo così in prima serata su Canale 5?! Sei lì per concorrere come cantante con un montepremi da 150mila Euro. Che c***o state facendo? Siete pazzi e fuori come dei balconi. È una m***a. Andrebbe tirata via tutta sta roba. Trashata di basso livello! Non siamo alla sagra della salsiccia. Ditemi il senso”

Ancora una volta, Jurman si mostra contrario a come sta andando avanti il talent show di Canale 5, nel quale è stato protagonista in passato. I suoi commenti non colpiscono solo gli allievi, ma anche direttamente il programma di Maria De Filippi.