Amici, la dura critica di Luca Jurman su Luk3: “dozzinale”

Sabato sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Si sono sfidati al ballottaggio il cantante Luk3 e la ballerina Raffaella. Ad avere la peggio è stata quest’ultima, che ha dovuto quindi abbandonare la scuola. Uno degli ex insegnanti di canto, Luca Jurman, ha seguito la puntata e ha commentato nello specifico le esibizioni di Luk3. Il maestro lo ha pesantemente criticato.

Luca Jurman è tornato a parlare di Amici di Maria De Filippi. L’ex insegnante ha difatti commentato le esibizioni di uno dei cantanti in gara in quest’ultima edizione, Luk3. Il giovane allievo è finito al ballottaggio contro la ballerina Raffaella, riuscendo a salvarsi e a rimanere nella scuola. L’ex maestro, sul web, ha dato un suo giudizio sulle sue performance, criticandolo aspramente. Nello specifico Jurman ha parlato delle sue cover di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano e Vorrei Essere Un Duro di Lucio Corsi nella sua rubrica “Le Pagelle di Jurman”.

Luca ha criticato il cantante per l’utilizzo esasperato dell’autotune e per la sua respirazione, definendo le sue esibizioni dozzinali. Ha poi sottolineato come in giro per l’Italia ci sia molta arte che non ha riscontrato nell’ascoltare le sue performance. In merito all’esecuzione della cover del brano di Celentano, l’ex maestro di Amici ha parlato anche della capacità di Luk3 di stare sul palco. Nello specifico ha evidenziato come l’allievo si sia limitato semplicemente ad avere un fiore tra le mani.

Anche la cover del brano sanremese di Lucio Corsi, Vorrei Essere Un Duro, non ha convinto l’ex insegnante. Luca ha spiegato come, a suo parere, il cantante non avesse apportato nulla di nuovo rispetto alla versione originale. Qualche utente si è mostrato d’accordo con il parere dato da Jurman, tuttavia non è mancato anche chi ha dissentito e ha preso le difese del ragazzo. Non è la prima volta che l’ex insegnante di Amici dà un suo giudizio sui cantanti in gara. Già in passato, difatti, aveva commentato le esibizioni di Luk3.