Amici, seconda puntata: eliminato, proteste e Emanuel Lo spaziale

Seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e un’eliminazione abbastanza ‘rumorosa’. A dover abbandonare il popolare talent show è stata la danzatrice Raffaella Mitaritonna che, nella sfida cruciale per rimanere in gara, è stata battuta dal cantante Luk3. Per molti telespettatori la ballerina non avrebbe dovuto tornare a casa. C’è chi ha persino dato del “miracolato” a Luk3. A riferire l’eliminazione è stata la conduttrice pavese. Raffaella è subito stata abbracciata da tutti i suoi compagni. Poco prima di sapere l’esito della sfida, in casetta, la danzatrice e il cantante hanno raccontato le loro sensazioni e aspettative.

“So cosa devo fare e dove devo andare, però se dovessi uscire da qui, sai, non capita più un’occasione così”, ha confidato Raffaella. Simile discorso di Luk3: “Non vorrei uscire ora, ma in ogni caso ci portiamo tanta roba a casa. Amici mi ha cambiato tanto musicalmente e personalmente. Mi ha fatto crescere tanto”. La De Filippi ha rincuorato entrambi: “Raffaella, hai 17 anni, ballare così non è normale. Stessa cosa vale per te Luk3 che hai 18 anni”.

Nel corso della puntata, sono capitate diverse cose curiose. Una è stato il ballo, nel corso del guanto di sfida tra i prof, di Emanuel Lo e Francesca Tocca. Al termine della coreografia, il docente è rimasto con i pettorali ben in vista, mostrando un fisico ‘spaziale’ e incendiando lo studio. In particolare, il pubblico femminile è andato in brodo di giuggiole, strabuzzando gli occhi. Pure Malgioglio è finito al tappeto confidando quanto segue: “Emanuel, guardo la tua foto prima di andare a dormire, ce l’ho sul comodino, e al mattino quando mi sveglio sono più felice”.

Emanuel Lo f a v o l o s o !! #Amici24 https://t.co/feCHo3qxVF — marika (@marikasantaross) March 29, 2025

Momento di allegria anche quando è andata in scena la prima sfida tra Luk3 e Nicolò, vinta nettamente da quest’ultimo. Malgioglio, nel commentare l’esibizione, si è avventurato in uno dei suoi ormai famosi paragoni ‘sudamericani’, dicendo a Nicolò che se andasse a Cuba gli direbbero “che è un bel mango“. Risate in studio e un po’ di spassoso imbarazzo.